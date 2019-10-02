Крыховяк - лучший игрок РПЛ в сентябре

Пресс-служба РПЛ сообщает, что полузащитник «Локомотива» Гжегош Крыховяк стал лучшим игроком месяца в чемпионате России.
В сентябре хавбек забил два гола в трёх матчах РПЛ и отдал одну голевую передачу.
Ранее стало известно, что наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко был признан лучшим тренером РПЛ в сентябре.
Муха села на варенье
Вот и все стихотворенье
Муха села на варенье
Вот и все стихотворенье
мы к родной подлетаем земле,
бак течёт,хвост разбит
и машина летит
на честном слове
и на Лёне Федуне.
мы к родной подлетаем земле,
бак течёт,хвост разбит
и машина летит
на честном слове
и на Лёне Федуне.
Других кандидатов нет и близко. значит заслужил.
Других кандидатов нет и близко. значит заслужил.