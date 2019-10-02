Крыховяк - лучший игрок РПЛ в сентябре

02 октября 2019, 11:21

Пресс-служба РПЛ сообщает, что полузащитник «Локомотива» стал лучшим игроком месяца в чемпионате России.

В сентябре хавбек забил два гола в трёх матчах РПЛ и отдал одну голевую передачу.