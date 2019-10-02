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Крыховяк - лучший игрок РПЛ в сентябре

02 октября 2019, 11:21

Пресс-служба РПЛ сообщает, что полузащитник «Локомотива» Гжегош Крыховяк стал лучшим игроком месяца в чемпионате России.

В сентябре хавбек забил два гола в трёх матчах РПЛ и отдал одну голевую передачу.

Ранее стало известно, что наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко был признан лучшим тренером РПЛ в сентябре. 

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Все комментарии
Пепс
Пепс
   212 / 797
02 октября в 21:32
Чета вчера ни фига не впечатлил .... На Смолова все руками махал , а Федя на него .... А разок вывели на убойную - в упор расстрелял вратаря .... 2 раза ...
pomor45
pomor45
   219 / 797
02 октября в 20:17
Чем громче восторги, тем горше разочарование.
pomor45
pomor45 ответил Ангел неБесГрешен
   219 / 797
02 октября в 20:03
Подленький он, этот поляк. Но голы поклал красивые...
На то и поляк.
амурец
амурец
   52 / 797
02 октября в 19:15
А заслужил
beefs
beefs
   225 / 797
02 октября в 19:07
нет возражений...
Selim Yavuz
Selim Yavuz
02 октября в 18:15
Вполне заслуженно
Соккерру
Соккерру
   341 / 797
02 октября в 17:07
Локомотиву повезло с этим игроком.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Паровозов
   12 / 797
02 октября в 16:26
Жаль вчера Облака не пробил.
Вчера был не его день, плохо сыграл!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
02 октября в 16:23
Ну , один из лучших - это точно!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
   508 / 797
02 октября в 15:56
Так и есть.
cadmiy
cadmiy
02 октября в 15:30
Без вопросов лучший.
Nick Ch
Nick Ch
   344 / 797
02 октября в 14:45
Крыховяк - лучший игрок РПЛ (точка)
Absinthe
Absinthe ответил Союзник противников
   499 / 797
02 октября в 14:41
Поэт бгг
Муха села на варенье
Вот и все стихотворенье
Санчо Панса
Санчо Панса
   95 / 797
02 октября в 14:35
Вполне заслуженно, кстати! Теперь я понимаю, почему его некоторые специалисты считают лучшим легионером РПЛ. На своей позиции он однозначно лучший!
Союзник противников
Союзник противников ответил Литейный 4
   74 / 797
02 октября в 13:59
Эта эскадрилья сбитых лётчиков готовится к перелёту на запасной аэродром под названием Пердив. Гыгыгы
Мы летим,ковыляя во мгле,
мы к родной подлетаем земле,
бак течёт,хвост разбит
и машина летит
на честном слове
и на Лёне Федуне.
Союзник противников
Союзник противников ответил Absinthe
   74 / 797
02 октября в 13:55
Что-то чаловский паблик в этот раз лопухнулся)))
О! Замочек с табакерки сняли!!!
Союзник противников
Союзник противников ответил Jeck Denielse
   74 / 797
02 октября в 13:54
Здесь без вопросов..... И количество голов и передач тут не при чём.... Игрок просто другого уровня...не РПЛьного...более высокого....
А он где играет,и который год???
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
   436 / 797
02 октября в 13:48
не согласен! лучший Шомуродов или Норман!
Литейный 4
Литейный 4 ответил Армейская душа
   214 / 797
02 октября в 13:43
А где Шюррле, Тиль, Ларссон и Крал? Что-то никак найти не могу
Эта эскадрилья сбитых лётчиков готовится к перелёту на запасной аэродром под названием Пердив. Гыгыгы
Паровозов
Паровозов
02 октября в 13:39
Жаль вчера Облака не пробил.
Армейская душа
Армейская душа
   98 / 797
02 октября в 13:31
А где Шюррле, Тиль, Ларссон и Крал? Что-то никак найти не могу
Союзник противников
Союзник противников ответил Ангел неБесГрешен
   74 / 797
02 октября в 13:15
Подленький он, этот поляк. Но голы поклал красивые...
Ты переборщил с "хфилологией",в данном случае всё таки "положил",в отличие от случая,когда "что-то на кого-то кладут"...
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
02 октября в 12:58
В нужное время показывал свой класс.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   58 / 797
02 октября в 12:47
На безрыбье и рак рыба )))
Других кандидатов нет и близко. значит заслужил.
ziborock
ziborock
   32 / 797
02 октября в 12:46
Ну здесь в отличии от Ганчаренко по делу!
Kuvkil
Kuvkil
02 октября в 12:44
В этом году расцвел. Почувствовал стабильность.
Морозовский
Морозовский
   5 / 797
02 октября в 12:41
Согласен!
борька
борька
   615 / 797
02 октября в 12:41
Хороший грок
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 12:40
Поляк отработал на все сто, молодец заслужил.
Absinthe
Absinthe
   499 / 797
02 октября в 12:32
Что-то чаловский паблик в этот раз лопухнулся)))
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