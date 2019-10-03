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Гнабри и Суарес – в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

03 октября 2019, 01:44

УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Список номинантов:

Серж Гнабри («Бавария») – 4 гола и 1 результативная передача в матче с «Тоттенхэмом» (7:2);
Луис Суарес («Барселона») – 2 гола в матче с «Интером» (2:1);
Ашраф Хакими («Боруссия» Д) – 2 гола матче со «Славией» (2:0);
Деннис Эммануэль («Брюгге») – 2 гола в матче с «Реалом» (2:2).

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Все комментарии
allemz
allemz
   33 / 797
03 октября в 02:32
Шоу "Предварительные ласки" с Сержем Гнабри поинтереснее был.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   113 / 797
03 октября в 01:55
Ну тут по любому Серж Гнабри)
И это будет справедливо.
Все таки не каждый день в лч покеры оформляют)
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