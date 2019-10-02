Ганчаренко признан лучшим тренером сентября в российском чемпионате

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко был признан лучшим тренером РПЛ в сентябре.
В сентябре армейцы выиграли четыре из четырех матчей РПЛ. В данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.
На звание лучшего тренера месяца также претендовали Юрий Сёмин («Локомотив»), Вадим Евсеев («Уфа»), Александр Точилин («Сочи») и Владимир Федотов («Оренбург»).
Ранее мы сообщали, что гол полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в ворота «Ахмата» в матче 11-го тура чемпионата России признан лучшим по итогам сентября.
Пока в ЦСКА тренеры становятся лучшими.
В свинарнике уже 15-го физрука за последние 16 лет погнали за проф не пригодность.
Пока в ЦСКА тренеры становятся лучшими.
В свинарнике уже 15-го физрука за последние 16 лет погнали за проф не пригодность.
По реке плывёт антон
Присмотрелся хорошенько
Это витя ганчареко
По реке плывёт антон
Присмотрелся хорошенько
Это витя ганчареко
Типа Зенит , который только в пердиве играл.
Спасибо Путину что вытащил это 62о из болота.
Типа Зенит , который только в пердиве играл.
Спасибо Путину что вытащил это 62о из болота.
С чемоданчиком Гинера не имеет значения фамилия тренера.
Слуцкер тоже согласен.
С чемоданчиком Гинера не имеет значения фамилия тренера.
Слуцкер тоже согласен.