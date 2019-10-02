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Ганчаренко признан лучшим тренером сентября в российском чемпионате

02 октября 2019, 10:38

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко был признан лучшим тренером РПЛ в сентябре. 

В сентябре армейцы выиграли четыре из четырех матчей РПЛ. В данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

На звание лучшего тренера месяца также претендовали Юрий Сёмин («Локомотив»), Вадим Евсеев («Уфа»), Александр Точилин («Сочи») и Владимир Федотов («Оренбург»).

Ранее мы сообщали, что гол полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в ворота «Ахмата» в матче 11-го тура чемпионата России признан лучшим по итогам сентября.

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Все комментарии
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   259 / 797
02 октября в 21:51
за что?! )
andrey11692
andrey11692
02 октября в 21:37
Удачи армейцам в чемпионате !!!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   57 / 797
02 октября в 21:36
    viv
    viv ответил Владимир_Спартак
       56 / 797
    02 октября в 21:31
    Выгоняли Кононова....Ганчаренко никто не выгонял...
    viv
    viv ответил nikot
       56 / 797
    02 октября в 21:30
    В Браге так думают.
    nikot
    nikot
       199 / 797
    02 октября в 21:28
    В "Лудогорце" думают.....значит наш тренер лучший во вселенной!!!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       57 / 797
    02 октября в 21:21
    Только выгоняли, а уже лучший. Не иначе, как проделки Старика Хоттабыча.
    Великолепный
    Великолепный ответил spartach n1
       97 / 797
    02 октября в 21:10
    Естественно. Не Семьлихов же с Сашкой три дырки.😄
    амурец
    амурец ответил GYTSYL
       52 / 797
    02 октября в 20:01
    После игры с Лудогорцем конечно можно посмеяться и над конями и Гончаренко, но здесь разговор идёт о чемпионате России, возможно в нем Гончаренко в сентябре и лучший
    Против_всех
    Против_всех ответил spartach n1
       169 / 797
    02 октября в 18:10
      Против_всех
      Против_всех ответил spartach n1
         169 / 797
      02 октября в 18:09
      После того как его блестяще отлудогорили, на пике популярности с ним даже сбербанк рекламный контракт заключил ыхых
      Против_всех
      Против_всех
         169 / 797
      02 октября в 18:07
      По итогам сезона, коротышка будет четвертым - как уже давно заведено Ахахаха
      spartach n1
      spartach n1 ответил Великолепный
         1 / 797
      02 октября в 17:52
      Аха-,ха-ха. Пока в ЦСКА тренеры становятся лучшими. В свинарнике уже 15-го физрука за последние 16 лет погнали за проф не пригодность.
      Петухеев ужей давно лучший во всей вселенной ))
      rzn88
      rzn88
      02 октября в 17:40
      Как же подгорает у поросят, скоро успехи армейцев их в конец с ума сведут. Даже как то жалко их в ЕК не играют, в чемпе за 10-ку борются
      dok66
      dok66
         293 / 797
      02 октября в 17:40
      Совершенно по делу !
      Кошк 47
      Кошк 47
         342 / 797
      02 октября в 16:49
      Да ладно!Кононофф лучший,жаль что не дали этому специалисту ещё поработать!!!
      Великолепный
      Великолепный
         97 / 797
      02 октября в 16:25
      Аха-,ха-ха.
      Пока в ЦСКА тренеры становятся лучшими.
      В свинарнике уже 15-го физрука за последние 16 лет погнали за проф не пригодность.
      Просто идиот
      Просто идиот ответил spartach n1
      02 октября в 16:15
      А чо тогда шатун то уволился? Пошел твой дом труба шатать?
      Сп62
      Сп62
         59 / 797
      02 октября в 15:58
      Ганчеренко молодец. Разруливает ситуации, где не каждый тренер справился бы. А вот на счёт Нобоа должен сказать, что гол был забит с грубым нарушением правил. Перед ударом он локтем в грудь оттолкнул Семёнова. Защитник нехилый, но завалился, как подкошенный. Еськов, он и есть Еськов, нарушение проигнорировал, а Рашиду пришлось увольняться.
      Сп62
      Сп62
         59 / 797
      02 октября в 15:55
      Ганчеренко молодец. Разруливает ситуации, где не каждый тренер справился бы. А вот на счёт Нобоа должен сказать, что гол был забит с грубым нарушением правил. Перед ударом он локтем в грудь оттолкнул Семёнова. Защитник нехилый, но завалился, как подкошенный. Еськов, он и есть Еськов, нарушение проигнорировал, а Рашиду пришлось увольняться.
      spartach n1
      spartach n1
         1 / 797
      02 октября в 15:24
      Вышел гинер на балкон
      По реке плывёт антон
      Присмотрелся хорошенько
      Это витя ганчареко
      andrefino13
      andrefino13 ответил Jeck Denielse
         545 / 797
      02 октября в 15:11
      Чуйка подсказывает, что после 23-45,плюс добавленное, ты исчезнешь до вечера следующего дня, пока всё уляжется, как обычно ты это делаешь, после влетов, потом будешь развивать тему судейства, но хотелось бы вашу таблицу посмотреть после Бенфики, извини, что по другому с Вами нельзя разговаривать. Вы превращаетесь в Спартак, асе обязаны вас любить, поэтому что у вас в голове Римский колизей, толпа и зрелища, все благодаря вам.
      Армейская душа
      Армейская душа ответил nikoladolgov
         98 / 797
      02 октября в 15:10
      Ну что сказать. С чемоданчиком Гинера не имеет значения фамилия тренера. Слуцкер тоже согласен.
      Вот сейчас федунским свисткам стало очень обидно. Они уже и игру руками спартачей не замечают, и соперников удалят - а свиней хватает только на всякие КамАЗы. Но виноват в этом, конечно, Гинер
      mangoх12
      mangoх12
         17 / 797
      02 октября в 15:08
      ну тут перебор, работы Гончаренко я особо не вижу ..Выскакиваем на мастерстве Влашича . Сигурдсонна, Марио. Повезло что Пухляков не играл с Краснодаром и еле отбились. По мне так переоценный тренер. Но у других то еще хуже..
      Dinamovets1927
      Dinamovets1927 ответил Jeck Denielse
      02 октября в 14:58
      Оренбург,как и Сочи-Филиал Газпрома!!Так что Федотов не считается!!!
      Верг
      Верг
         136 / 797
      02 октября в 14:47
      Если отбросить достижение в ле, то семин и гончаренко лучшие, ктстати и неплох григорян
      nikoladolgov
      nikoladolgov ответил Ваня лучший
         83 / 797
      02 октября в 14:42
      Он слишком продвинутый, чтобы на темы внимание обращать. Лучший в РПЛ. Это он не видит. Для него Клеопатра, те Зенит априори всегда и во всем лучший. Бюджет лучший, тренер семак лучший, Газпром спонсор лучший. Бывает
      56. Кто лучший ?
      Типа Зенит , который только в пердиве играл.
      Спасибо Путину что вытащил это 62о из болота.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
         83 / 797
      02 октября в 14:38
      Ну что сказать.
      С чемоданчиком Гинера не имеет значения фамилия тренера.
      Слуцкер тоже согласен.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
         95 / 797
      02 октября в 14:36
      Все по делу) Мои самые искренние поздравления в адрес Виктора Михайловича! Так держать, тренер. Успехов и побед с ЦСКА в будущем!
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответил Ваня лучший
         12 / 797
      02 октября в 14:33
      Он слишком продвинутый, чтобы на темы внимание обращать. Лучший в РПЛ. Это он не видит. Для него Клеопатра, те Зенит априори всегда и во всем лучший. Бюджет лучший, тренер семак лучший, Газпром спонсор лучший. Бывает
      Эт-точно!!! Даже когда Зенит в откровенной опе , он этого никогда не признает!!!
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