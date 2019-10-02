Ганчаренко признан лучшим тренером сентября в российском чемпионате

02 октября 2019, 10:38

Наставник ЦСКА был признан лучшим тренером РПЛ в сентябре.

В сентябре армейцы выиграли четыре из четырех матчей РПЛ . В данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

На звание лучшего тренера месяца также претендовали Юрий Сёмин («Локомотив»), Вадим Евсеев («Уфа»), Александр Точилин («Сочи») и Владимир Федотов («Оренбург»).

Ранее мы сообщали, что гол полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в ворота «Ахмата» в матче 11-го тура чемпионата России признан лучшим по итогам сентября.