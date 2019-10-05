Гаттузо может вернуться в «Милан»

Итальянская пресса сообщает, что бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может вновь возглавить «россонери».
Руководство «Милана» планирует расстаться с нынешним наставником клуба Марко Джампаоло из-за неудовлетворительных результатов команды. Отмечается, что главным кандидатом на замену является именно Гаттузо. Сам специалист будет готов вернуться в «Милан», если клуб покинет технический директор Паоло Мальдини.
Ранее ходили разговоры, что Гаттузо может возглавить «Спартак».
Гаттузо в прошлом сезоне был не плох на посту наставника Милана
Гаттузо в прошлом сезоне был не плох на посту наставника Милана