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Гаттузо может вернуться в «Милан»

сегодня, 11:49

Итальянская пресса сообщает, что бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может вновь возглавить «россонери».

Руководство «Милана» планирует расстаться с нынешним наставником клуба Марко Джампаоло из-за неудовлетворительных результатов команды. Отмечается, что главным кандидатом на замену является именно Гаттузо. Сам специалист будет готов вернуться в «Милан», если клуб покинет технический директор Паоло Мальдини.

Ранее ходили разговоры, что Гаттузо может возглавить «Спартак»

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КЭТиК
КЭТиК
   203 / 1022
сегодня в 13:56
У него получалось лучше.
Captain Paolo
Captain Paolo
сегодня в 13:07
Ждёмс
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   194 / 1022
сегодня в 12:16
Зря руководство Милана слили Гаттузо теперь мучаются с вопросов о наставнике команды
Гаттузо в прошлом сезоне был не плох на посту наставника Милана
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