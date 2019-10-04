Эмери поддержал нового капитана «Арсенала»

сегодня, 23:08

Главный тренер «Арсенала» рассказал о своем доверии новому капитану «канониров» .

Джака почувствовал уверенность после того, как игроки «Арсенала» выбрали его капитаном на голосовании. В свою очередь я поддержал его после голосования.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер раскритиковал Джаку за его действия в матче с «Манчестер Юнайтед».