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Эмери поддержал нового капитана «Арсенала»

сегодня, 23:08

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о своем доверии новому капитану «канониров» Граниту Джаке.   

Джака почувствовал уверенность после того, как игроки «Арсенала» выбрали его капитаном на голосовании. В свою очередь я поддержал его после голосования.  

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер раскритиковал Джаку за его действия в матче с «Манчестер Юнайтед».

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 1027
сегодня в 23:31
Я просто тупо жду, пока тренеришка уйдет, и все.

В четверг с плеймейкером Лукасом команда играла идеально, Мустафи и Холдинг в центре вдвоем уже несколько матчей не пропускают, Торрейра отрабатывал от и до.

А в воскресенье, значит, нас снова ждет капитан Ржака. Хнака. Днака. Такой же днака, как Эмеришка...

Мало того, это еще не весь прикол, второй капитан у нас - Беллерин, второй человек по потерям в команде.
realdogge the gunner
realdogge the gunner
   840 / 1027
сегодня в 23:26
У Ржаки компромат на Эмери
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