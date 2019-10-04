Эмери поддержал нового капитана «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о своем доверии новому капитану «канониров» Граниту Джаке.
Джака почувствовал уверенность после того, как игроки «Арсенала» выбрали его капитаном на голосовании. В свою очередь я поддержал его после голосования.
Ранее сообщалось, что бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер раскритиковал Джаку за его действия в матче с «Манчестер Юнайтед».
В четверг с плеймейкером Лукасом команда играла идеально, Мустафи и Холдинг в центре вдвоем уже несколько матчей не пропускают, Торрейра отрабатывал от и до.
А в воскресенье, значит, нас снова ждет капитан Ржака. Хнака. Днака. Такой же днака, как Эмеришка...
Мало того, это еще не весь прикол, второй капитан у нас - Беллерин, второй человек по потерям в команде.
В четверг с плеймейкером Лукасом команда играла идеально, Мустафи и Холдинг в центре вдвоем уже несколько матчей не пропускают, Торрейра отрабатывал от и до.
А в воскресенье, значит, нас снова ждет капитан Ржака. Хнака. Днака. Такой же днака, как Эмеришка...
Мало того, это еще не весь прикол, второй капитан у нас - Беллерин, второй человек по потерям в команде.