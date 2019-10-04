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«Барселона» хочет пригласить тренера «Ривер Плейта»

сегодня, 18:31

«Барселона» нашла потенциальную замену своему главному тренеру Эрнесто Вальверде, сообщает издание TNT. В случае, если Вальверде будет уволен, то каталонский клуб пригласит на его место нынешнего наставника «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо.

Ранее нападающий «Барселоны» Лионель Месси включил Гальярдо в тройку лучших тренеров года.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   185 / 1027
сегодня в 20:41
Заколебали Бармотеу и его спортивный директор,опять хотят подписать второго Мартино,Вальверде,Энрике итд,кот не добились ничего.
Нужен гранд-Моуринье,Пеп,Клопп,мудрец Хаг,Куман.
Ищет дешевый товар,тварь.
Alex12357
Alex12357
   733 / 1027
сегодня в 20:19
Меська что купил Барселону?
League1
League1 ответил 7 из 9
   99 / 1027
сегодня в 19:47
А Апсни вам чем не подходит?
Гнома любит больше своих детей.
League1
League1
   99 / 1027
сегодня в 19:46
Любой следующий тренер барсы должен поставить жёсткое условие, что меська - это футболист запаса. Иначе ничего хорошего ни у кого из тренеров у барсы не получится. Вальверде один из лучших тренеров, но на меське сгорел, все тренеры сборной Аргентины сгорели на меське. Ни у кого из тренеров ничего не получится, пока они не сделают распиаренного соматропинщика игроком замены. Барсолглоры тоже воспрянут и будут кричать, разрывая свои собственные барабанные перепонки, что вот меська выбежал и зарешал!
7 из 9
7 из 9
   34 / 1027
сегодня в 19:45
А Апсни вам чем не подходит?
красавчик серж
красавчик серж ответил Groove000
   635 / 1027
сегодня в 19:39
Кононова
Быстрее вернётся в Спартак,
Чем согласится в Барселону.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   119 / 1027
сегодня в 19:37
не пойму,почему бы не купить Хага у Аякса? тренер аргентинского чемпика явно не потянет,разве что будет мебелью на бровке. Что-то не ладное творится в мадридском и каталонском королевствах. Скорее всего мы подходим к завершению испанской эпохи и вступаем в новую СериАльную. Роналду всегда держит нос по ветру и он указал,что Серия А - достойна его внимания и это не спроста. А ведь мог пойти к шейхам в ПСЖ,но он не избрал лёгких путей,ведь завоевать ЛЧ намного легче когда есть Мбаппе и Неймар,но он избрал Юве,что бы не говорили,что он халявщик. Ушёл из Реала и смотрите,где этот клуб,он отскакивает от Брюгге, дважды проигрывал ЦСКА в сухую. Юве так не позорилась, проиграли Аяксу,но не 4-0.
Стеллс
Стеллс
   360 / 1027
сегодня в 19:37
Без опыта в Европе даже рассматривать не будут.Кто пишет про Месси,другой,якобы ставленик Месси,Мартино в этом году не включил Месси даже в тройку лучших при голосовании ФИФА.
Apsny
Apsny
   159 / 1027
сегодня в 19:33
Бредни Бартомеу продолжаются.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   78 / 1027
сегодня в 19:32
Гном своих подтягивает,ясень пень.
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   10 / 1027
сегодня в 19:28
Ясно, не Барселона хочет, а гном)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   131 / 1027
сегодня в 18:57
Совсем недавно был уже один аргентинец тренером и все мы помним чем это закончилось..
Но это скорее всего очередные слухи, не думаю, что они уволят Вальверде. Хотя кто их знает, это руководство на все способны)
КЭТиК
КЭТиК
   225 / 1027
сегодня в 18:54
Это Месси хочет.
dimagas1
dimagas1
   167 / 1027
сегодня в 18:44
Уже одного брали,все помнят чем кончилось)
Groove000
Groove000 ответил 25процентный клоун
   49 / 1027
сегодня в 18:37
Возьмите Карреру, пока не поздно
Кононова
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1027
сегодня в 18:34
Возьмите Карреру, пока не поздно
foxcon
foxcon
   373 / 1027
сегодня в 18:33
А кореш Месси, всё ясно
G_r_e_g_o_r
G_r_e_g_o_r
   645 / 1027
сегодня в 18:32
Хватит дурацких экспериментов. Латиносы не очень хорошие тренеры . По крайней мере для Барселоны
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