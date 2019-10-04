«Барселона» хочет пригласить тренера «Ривер Плейта»

«Барселона» нашла потенциальную замену своему главному тренеру Эрнесто Вальверде, сообщает издание TNT. В случае, если Вальверде будет уволен, то каталонский клуб пригласит на его место нынешнего наставника «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо.
Ранее нападающий «Барселоны» Лионель Месси включил Гальярдо в тройку лучших тренеров года.
Нужен гранд-Моуринье,Пеп,Клопп,мудрец Хаг,Куман.
Ищет дешевый товар,тварь.
Нужен гранд-Моуринье,Пеп,Клопп,мудрец Хаг,Куман.
Ищет дешевый товар,тварь.
Чем согласится в Барселону.
Чем согласится в Барселону.
Но это скорее всего очередные слухи, не думаю, что они уволят Вальверде. Хотя кто их знает, это руководство на все способны)
Но это скорее всего очередные слухи, не думаю, что они уволят Вальверде. Хотя кто их знает, это руководство на все способны)