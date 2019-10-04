Клопп и Лэмпард - в кандидатах на звание лучшего тренера месяца в АПЛ

Английская Премьер-Лига объявила кандидатов на звание лучшего главного тренера по итогам сентября.
В список претендентов на награду вошли Юрген Клопп («Ливерпуль»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Эдди Хоу («Борнмут») и Брендан Роджерс («Лестер Сити»).
Голосование продлится до 7 октября.
Стоит отметить, что недавно Клопп был удостоен награды лучшему тренеру года по версии ФИФА.
Тоже можете проголосовать: https://www.premierleague.com/news/1366584
Тоже можете проголосовать: https://www.premierleague.com/news/1366584