ГлавнаяНовости

Клопп и Лэмпард - в кандидатах на звание лучшего тренера месяца в АПЛ

сегодня, 15:53

Английская Премьер-Лига объявила кандидатов на звание лучшего главного тренера по итогам сентября. 

В список претендентов на награду вошли Юрген Клопп («Ливерпуль»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Эдди Хоу («Борнмут») и Брендан Роджерс («Лестер Сити»).

Голосование продлится до 7 октября.

апл
Стоит отметить, что недавно Клопп был удостоен награды лучшему тренеру года по версии ФИФА.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Эмери поддержал нового капитана «Арсенала»
Сегодня, 23:08 Комментарии2
«Барселона» хочет пригласить тренера «Ривер Плейта»
Сегодня, 18:31 Комментарии18
Клопп похвалил «Лестер» за игру в нынешнем сезоне
Сегодня, 17:28 Комментарии2
Наставник «Хетафе»: «В испанской лиге „Краснодар“ был бы важным клубом»
Сегодня, 09:27 Комментарии9
СлухиПюэль должен стать новым главным тренером «Сент-Этьена»
Сегодня, 08:59 Комментарии3
Дешам: «Позвоню Лэмпарду и скажу, что было бы неплохо выпустить Жиру»
Сегодня, 08:30 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Kirill Erokhin
   10 / 1027
сегодня в 22:22
Один трофей, не самый престижный для такого клуба, как Челси, и в тоже время провал в Апл, и вправду Анчелоти отдыхает по сравнению с Сарри.
Анчелотти круче, это не обсуждается, только какие бонусы это даёт Роджерсу?)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   795 / 1027
сегодня в 22:17
У Сарри есть еврокубок. У Роджерса только сквозерская немасть)
Один трофей, не самый престижный для такого клуба, как Челси, и в тоже время провал в Апл, и вправду Анчелоти отдыхает по сравнению с Сарри.
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Kirill Erokhin
   10 / 1027
сегодня в 20:14
Самое смешное что у Роджерса трофеев больше чем у Сарри, который пропитался без трофейностью в Наполи
У Сарри есть еврокубок. У Роджерса только сквозерская немасть)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   795 / 1027
сегодня в 20:08
Он зашкварился в ливерпуле и пропитан духом бестрофейности. Аха-ха)
Самое смешное что у Роджерса трофеев больше чем у Сарри, который пропитался без трофейностью в Наполи
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Kirill Erokhin
   10 / 1027
сегодня в 19:27
Роджерс ирландец
Он зашкварился в ливерпуле и пропитан духом бестрофейности. Аха-ха)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   795 / 1027
сегодня в 19:18
Англичане по натуре лузера, значит фриц, ахаха)
Роджерс ирландец
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   795 / 1027
сегодня в 19:16
О сколько фанатов Челси за Роджерса, просто пару лет назад для фанатов Челси он был "гением футбола".
azkan
azkan
   418 / 1027
сегодня в 18:49
Роджерс
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Медив
   247 / 1027
сегодня в 17:39
Есть лучше варианты? Пеп влетевший Норвичу может?
жаль Сульшера нет,так бы за него проголосовал. 10 место в таблице,не может не нравиться.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   119 / 1027
сегодня в 17:35
если уже тут и Роджерс то пожалуй ему надо отдать, ведь всё таки новая команда и отличный результат,как впрочем и сама игра Лис.Франк всё таки не тянет в этом списке,ну разве что как молодой тренер,хотя Эди Хау не намного старше.
Медив
Медив ответил Остапчук 67
   328 / 1027
сегодня в 17:35
А что там делает Лэмпард?
Есть лучше варианты? Пеп влетевший Норвичу может?
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   591 / 1027
сегодня в 17:32
Роджерс. Тут без вариантов
7 из 9
7 из 9 ответил allemz
   34 / 1027
сегодня в 17:23
Роджерс, без вариантов. Тоже можете проголосовать: https://www.premierleague.com/news/1366584
Спасибо, дружище, зашёл проголосовал :)
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев
   251 / 1027
сегодня в 17:18
Эти конкуренты, для Клоппа не конкуренты. Пока не конкуренты, далее будем смотреть.
ДСА
ДСА
   214 / 1027
сегодня в 17:15
Клопп вроде вне конкуренции, борьба за второе место.
cska plus
cska plus
   26 / 1027
сегодня в 16:44
Понятно, что фриц.
allemz
allemz
   32 / 1027
сегодня в 16:30
Роджерс, без вариантов.

Тоже можете проголосовать: https://www.premierleague.com/news/1366584
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   78 / 1027
сегодня в 16:25
7 из 7,Клопп однозначно лучший.
Остапчук 67
Остапчук 67
   369 / 1027
сегодня в 16:20
А что там делает Лэмпард?
igGA
igGA
   740 / 1027
сегодня в 16:08
пока там в бей-беги лиге кабинетный газпрем - вся страна за Спартак!
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   10 / 1027
сегодня в 15:55
Англичане по натуре лузера, значит фриц, ахаха)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100