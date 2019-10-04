Наставник «Хетафе»: «В испанской лиге „Краснодар“ был бы важным клубом»

Главный тренер «Хетафе» после игры с «Краснодаром» в Лиге Европы дал оценку краснодарскому стадиону и игре противника.

У «Краснодара» есть общие черты с испанскими командами. Игроки хорошо комбинируют, играют вертикально. В испанской лиге «Краснодар», думаю, был бы важным клубом. У «Краснодара» фантастический стадион, никогда не был здесь, видел его только по телевизору. Я поздравляю всех, кто построил эту арену, в Испании есть большие стадионы, но всем нам понравился этот стадион, и мы поздравляем «Краснодар» с тем, что он у них есть.