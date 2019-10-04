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Наставник «Хетафе»: «В испанской лиге „Краснодар“ был бы важным клубом»

сегодня, 09:27
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас после игры с «Краснодаром» в Лиге Европы дал оценку краснодарскому стадиону и игре противника.

 У «Краснодара» есть общие черты с испанскими командами. Игроки хорошо комбинируют, играют вертикально. В испанской лиге «Краснодар», думаю, был бы важным клубом. У «Краснодара» фантастический стадион, никогда не был здесь, видел его только по телевизору. Я поздравляю всех, кто построил эту арену, в Испании есть большие стадионы, но всем нам понравился этот стадион, и мы поздравляем «Краснодар» с тем, что он у них есть.

 Также прошедший матч прокомментировал защитник «быков» Мартынович.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   307 / 1005
сегодня в 13:56
Плохо - Краснодар.
alex074
alex074
   131 / 1005
сегодня в 12:38
Только стадионом и славится Краснодар..., а футбол там овно
ДСА
ДСА
   147 / 1005
сегодня в 10:59
Еще будет ответный матч - посмотрим.
cska59
cska59
   190 / 1005
сегодня в 10:36
Cтебется,что ли ?
breezcool
breezcool
   776 / 1005
сегодня в 10:26
Важным клубом с низкой социальной ответственностью?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   476 / 1005
сегодня в 10:18
В смысле в Сегунде?
Abordage
Abordage
   453 / 1005
сегодня в 09:30
Первый кандидат в сегунду.
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