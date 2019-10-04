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Клопп похвалил «Лестер» за игру в нынешнем сезоне

сегодня, 17:28
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем с «Лестером» в АПЛ высказался о выступлениях «лис» в текущем сезоне.

У «Лестера», без сомнений, хороший вратарь. Защита выглядит солидно, и это касается каждой позиции. Также у них созидательные и трудолюбивые полузащитники. В атаке «Лестер» играет очень креативно.

Отметим, что «Ливерпуль» встретится с «лисами» в субботу, 5 октября, в матче восьмого тура АПЛ. Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу с 21 баллом в активе. «Лестер» идет третьим, набрав 14 очков.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп претендует на звание лучшего тренера месяца в Премьер-Лиге.

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
   243 / 1027
сегодня в 18:59
сейчас нужно относиться внимательно с уважением к каждому сопернику, главное набирать свои очки и не допускать неожиданных "подарков" для МС. немаловажный факт: у лис счас пропущено 5 мячей, как и у красных, так что матч предстоит тяжелый, впрочем как почти любой в АПЛ.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   247 / 1027
сегодня в 17:42
Жозэ бы высказался намного интересней и провакационно. Например так: лисы очень хитрые,но мы их вытащим из нор и по-особенному сделаем шубу,для наших болельщиц.
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