Клопп похвалил «Лестер» за игру в нынешнем сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем с «Лестером» в АПЛ высказался о выступлениях «лис» в текущем сезоне.
У «Лестера», без сомнений, хороший вратарь. Защита выглядит солидно, и это касается каждой позиции. Также у них созидательные и трудолюбивые полузащитники. В атаке «Лестер» играет очень креативно.
Отметим, что «Ливерпуль» встретится с «лисами» в субботу, 5 октября, в матче восьмого тура АПЛ. Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу с 21 баллом в активе. «Лестер» идет третьим, набрав 14 очков.
Ранее сообщалось, что Юрген Клопп претендует на звание лучшего тренера месяца в Премьер-Лиге.