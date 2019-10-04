Клопп похвалил «Лестер» за игру в нынешнем сезоне

сегодня, 17:28

Главный тренер «Ливерпуля» перед матчем с «Лестером» в АПЛ высказался о выступлениях «лис» в текущем сезоне.

У «Лестера», без сомнений, хороший вратарь. Защита выглядит солидно, и это касается каждой позиции. Также у них созидательные и трудолюбивые полузащитники. В атаке «Лестер» играет очень креативно.

Отметим, что «Ливерпуль» встретится с «лисами» в субботу, 5 октября, в матче восьмого тура АПЛ . Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу с 21 баллом в активе. «Лестер» идет третьим, набрав 14 очков.

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