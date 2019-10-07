Гиггз сказал, чего не хватает Сульшеру в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поддержал главного тренера «красных дьяволов» Оле-Гуннара Сульшера:
Я вижу, что делает Сульшер, и поддерживаю это. Он пригласил трёх игроков, и, наверное, ему нужны ещё четыре-пять игроков. Но это невозможно сделать за одно трансферное окно, поэтому надо запастись терпением. Процесс будет медленным. Он делает то, что было необходимо. Ему нужно время.
Ранее сообщалось, что Сульшер извинился перед болельщиками «Манчестер Юнайтед» за ужасный старт сезона.