Гиггз сказал, чего не хватает Сульшеру в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» поддержал главного тренера «красных дьяволов» :

Я вижу, что делает Сульшер, и поддерживаю это. Он пригласил трёх игроков, и, наверное, ему нужны ещё четыре-пять игроков. Но это невозможно сделать за одно трансферное окно, поэтому надо запастись терпением. Процесс будет медленным. Он делает то, что было необходимо. Ему нужно время.