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Гиггз сказал, чего не хватает Сульшеру в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 11:19

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поддержал главного тренера «красных дьяволов» Оле-Гуннара Сульшера:

Я вижу, что делает Сульшер, и поддерживаю это. Он пригласил трёх игроков, и, наверное, ему нужны ещё четыре-пять игроков. Но это невозможно сделать за одно трансферное окно, поэтому надо запастись терпением. Процесс будет медленным. Он делает то, что было необходимо. Ему нужно время.

Ранее сообщалось, что Сульшер извинился перед болельщиками «Манчестер Юнайтед» за ужасный старт сезона. 

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   134 / 1033
сегодня в 11:35
Времени может не хватить. Шип не за горами)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 1033
сегодня в 11:32
До зоны вылета осталось 2 очка, так что терпение может сыграть злую шутку тут)
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   4 / 1033
сегодня в 11:25
Ну чего не хватало Гиггзу мы знаем, ахаха)
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