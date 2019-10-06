Гвардиола: «Это был не наш день»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона».

Мы начали неплохо и играли довольно хорошо на старте поединка, но потом мы пропустили гол в контратаке. У нас были шансы сравнять счет, но мы ими не воспользовались. Это был не наш день.