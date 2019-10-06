ГлавнаяНовости

Гвардиола: «Это был не наш день»

сегодня, 19:04
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 2Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона».

Мы начали неплохо и играли довольно хорошо на старте поединка, но потом мы пропустили гол в контратаке. У нас были шансы сравнять счет, но мы ими не воспользовались. Это был не наш день.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Лукас Сантос: «Мы раздосадованы тем, что проиграли матч и отдали лидерство»
Сегодня, 19:50 Комментарии10
Лэмпард: «Рад, что удалось забить четыре гола на выезде»
Сегодня, 19:15 Комментарии6
Гюндоган: «Мы обязаны были сыграть лучше»
Сегодня, 18:43 Комментарии0
Брюс: «Лонгстаффу нужно забыть об МЮ»
Сегодня, 15:27 Комментарии2
Джеймс: «До сих пор не верю, что я игрок „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 14:26 Комментарии4
Лэмпард объяснил отсутствие Пулишича в основе «Челси»
Сегодня, 13:37 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter
сегодня в 20:25
Ну не все же время всех подряд громить.
Иногда и у чемпионов бывают осечки. Главное дальше идти по чемпионату без спадов.
League1
League1
   218 / 1040
сегодня в 19:51
Пепа, имей совесть! Тебе купили состав стоимостью в миллиарды, а ты на критические дни ссылаешься. Позор! Признался бы честно, что тренер никакой, что для побед необходим Эвребе. Правильно тебя назвали Фрау Диола. Фрау Диола и критические дни это нормально сочетается. Физиология...
Triem
Triem
   457 / 1040
сегодня в 19:41
Есть вероятность что и сезон не их.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   219 / 1040
сегодня в 19:40
с Орлами будет ваш день,так что не расстраивайся! Ну и ещё с Шахтёром.ждём - Уотфорд-2.
112910415
112910415
   113 / 1040
сегодня в 19:20
и сезон-то не ваш !
dimagas1
dimagas1 ответил 7 из 9
   102 / 1040
сегодня в 19:10
Я думаю, следующим клубом Гвардиолы будет Ювентус. Его фанатам не привыкать переобуваться, так что ничего страшного не произойдёт)
Так оно и будет,не зря же Сарри взяли он пару годков будет Игуаина гонять что бы в пасс играл))
7 из 9
7 из 9
   24 / 1040
сегодня в 19:09
Я думаю, следующим клубом Гвардиолы будет Ювентус. Его фанатам не привыкать переобуваться, так что ничего страшного не произойдёт)
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   6 / 1040
сегодня в 19:06
Аха-ха)
Волков боятся в лес не ходить.
Проси два мильярда на трансферы, физрук. Аха-ха)
Чингачгук
Чингачгук
   425 / 1040
сегодня в 19:05
Пора одуматься.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100