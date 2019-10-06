Сульшер: «Молодым игрокам „Манчестер Юнайтед“ не хватает уверенности»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение от «Ньюкасла».

Мы разочарованы. Нам сегодня не хватало несколько ключевых игроков, но это не оправдание. Просто на данный момент некоторым молодым игроками не хватает уверенности, поэтому им нужна помощь опытных игроков. К счастью для нас, впереди перерыв на игры сборных. У нас есть время оценить всё то, что произошло в предыдущих играх и, возможно, вернуть в строй некоторых игроков, которые сейчас находятся в лазарете.