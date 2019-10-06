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Сульшер: «Молодым игрокам „Манчестер Юнайтед“ не хватает уверенности»

сегодня, 21:06
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Ньюкасла».

Мы разочарованы. Нам сегодня не хватало несколько ключевых игроков, но это не оправдание. Просто на данный момент некоторым молодым игроками не хватает уверенности, поэтому им нужна помощь опытных игроков. К счастью для нас, впереди перерыв на игры сборных. У нас есть время оценить всё то, что произошло в предыдущих играх и, возможно, вернуть в строй некоторых игроков, которые сейчас находятся в лазарете.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   823 / 1039
сегодня в 22:57
Молодому тренеру Сульшеру тоже не хватает уверенности.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   187 / 1039
сегодня в 22:38
Даже полудохлые сороки сегодня в состоянии заклевать МЮ.
112910415
112910415
   102 / 1039
сегодня в 21:50
выхода нет
без уверенности нет побед
без побед нет уверенности
Red_team
Red_team ответил Виталик ManUtd Rus
   215 / 1039
сегодня в 21:21
нет смысла менять тренера
Думаешь, все-таки до вылета в Чемпионшип стоит подождать с увольнением, а из ЧШ уже увольнять и брать Аллегри или Почча? Так не пойдут они в Шип
Ice van Reed
Ice van Reed
   166 / 1039
сегодня в 21:15
Гнать за шей ОПГ Парикмахерская Погба, Рэша и Лингарда!!!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus ответил Eddja
   714 / 1039
сегодня в 21:11
Тренера нужно гнать.
нет смысла менять тренера
Eddja
Eddja
   231 / 1039
сегодня в 21:08
Тренера нужно гнать.
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