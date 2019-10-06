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Лукас Сантос: «Мы раздосадованы тем, что проиграли матч и отдали лидерство»

сегодня, 19:50
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос прокомментировал поражение от «Ростова».

Мы раздосадованы тем, что проиграли матч и отдали лидерство, но при этом мы отдаём себе отчёт в том, что у нас очень хорошая команда, мы способны на многое. В перерыве я пошёл разминаться на поле, так как выходил сразу в начале второго тайма. При разговоре в перерыве я не присутствовал, но уверен, что тренер поговорил о том, что необходимо предпринять, чтобы перевернуть ход матча. В перерыве на сборные мы будем работать и разбирать наши ошибки. Мы сплотимся и, уверен, что всё исправим.

Конечно, после того, как мы проиграли первый тайм – побежали отыгрываться, нас не устраивал счёт. Во втором тайме мы вышли и выглядели лучше, играли и имели очень хорошие шансы. Но, к сожалению, мы не реализовали предоставленные нам возможности для взятия ворот. Повторюсь, нам нужно усердно работать, чтобы со следующего матча начать выигрывать.

У нас единый и сплочённый коллектив – один за всех и все за одного. Если есть трагедия, то она для всех такова. Нам предстоит непростая неделя, но, как я уже сказал, все поддерживают и помогают друг другу, и вместе переживают такие моменты.

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Все комментарии
PITER_1
PITER_1
   485 / 1040
сегодня в 20:36
да же наши домашние кривоножки нанося удар по пустым воротам с 7 метров не умудряются бить в сторону аута
ЧингисХан
ЧингисХан
   947 / 1040
сегодня в 20:16
Бразилец запорол момент
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   308 / 1040
сегодня в 20:10
Тренируйтесь усердно чтоб все оставшиеся игры выиграть.
Dominators
Dominators ответил Трезвый повар
   331 / 1040
сегодня в 20:09
У ЦСКА много травмированных игроков. Трудно всё-таки играть в чемпионате и еврокубках в усечённом составе. После зимнего перерыва я думаю некоторые травмированные игроки появятся на поле
Все в равных условиях ,травмы дисквы .У нас не было Еременко и Сигурдсона .Вышел 21 швед . Звезд с неба не нахватал , но и погоды не испортил . А помнишь в 16 Ростов выходил полудублем на РПЛ и рвал попу в ЕК .И кого наши проблеммы волновали .А проблеммы ЦСКА ,в том что игрок бразилец не может попасть на только по воротам , а и по мячу . А распиаренный Чалов не может даже ударить .Картошка как тренер не плох ,но не его уровень ЦСКА .Ему бы Уфу или Урал .
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   61 / 1040
сегодня в 20:04
Выход на поле Лукаса и перевод Кучаева в центр усилили игру, Второй тайм был лучше первого. Защита как всегда провалилась. ИМХО.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Аксинья
   129 / 1040
сегодня в 20:00
Ну если находясь в трех метрах от пустых ворот и запулить мяч непонятно куда ясно раздасадуешься...
Мне больше понравился момент, когда великий бомбардир Федор Чалый думал на последней минуте - бить, или не бить? Чисто Гамлет ! А мяч тем временем и увели ! Тоже, кстати, до ворот совсем близко было.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   129 / 1040
сегодня в 19:57
Забавный парнишка, на мышь похожь. Шустрый весьма, я до сих пор удивляюсь, как его поймали там, в Бразилии ! Очевидно , заманили в сеть. Бананом.
Трезвый повар
Трезвый повар
   84 / 1040
сегодня в 19:57
У ЦСКА много травмированных игроков. Трудно всё-таки играть в чемпионате и еврокубках в усечённом составе. После зимнего перерыва я думаю некоторые травмированные игроки появятся на поле
Аксинья
Аксинья
   170 / 1040
сегодня в 19:55
Ну если находясь в трех метрах от пустых ворот и запулить мяч непонятно куда ясно раздасадуешься...
161регион
161регион
   479 / 1040
сегодня в 19:52
Бразилец запорол момент
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