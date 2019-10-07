Сборная Италии презентовала зелёный комплект игровой формы

сегодня, 13:51

Сборная Италии презентовала новый комплект формы, выполненный в зелёных цветах.

Отмечается, что зелёный цвет формы выбран неспроста. Создатели вдохновлялись эпохой Возрождения, тем самым давая намёк на новое поколение итальянского футбола. Последний раз сборная Италии играла в зелёной форме в 1954 году.

Итальянцы сыграют в рамках отборочного раунда к чемпионату Европы 2020 года против Греции (12 октября) и Лихтенштейна (15 октября).

В прошлом матче Италия обыграла сборную Армении благодаря дублю .