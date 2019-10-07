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Сборная Италии презентовала зелёный комплект игровой формы

сегодня, 13:51

Сборная Италии презентовала новый комплект формы, выполненный в зелёных цветах.

Отмечается, что зелёный цвет формы выбран неспроста. Создатели вдохновлялись эпохой Возрождения, тем самым давая намёк на новое поколение итальянского футбола. Последний раз сборная Италии играла в зелёной форме в 1954 году.

Итальянцы сыграют в рамках отборочного раунда к чемпионату Европы 2020 года против Греции (12 октября) и Лихтенштейна (15 октября).

В прошлом матче Италия обыграла сборную Армении благодаря дублю Андреа Белотти.

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Все комментарии
Zimmer
Zimmer
   737 / 1030
сегодня в 14:21
Форма, как форма.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   679 / 1030
сегодня в 14:12
Одни бабы в кадре, это они так свою сборную троллят?
773sergeytank
773sergeytank
   60 / 1030
сегодня в 14:05
Как говорил гигант мысли, отец русской демократии Киса Воробьянинов: да уж.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   72 / 1030
сегодня в 14:01
Овняная как и сама сборная
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