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Определены все пары плей-офф MLS

сегодня, 11:34

Регулярный сезон MLS закончился, определены все пары команд-участниц раунда плей-офф.

Восточная конференция:
«Торонто» – «Ди-Си Юнайтед»
«Филадельфия Юнион» – «Нью-Йорк Ред Буллз»
«Атланта Юнайтед» – «Нью-Инглэнд Революшн»

Западная конференция:
«Миннесота Юнайтед» – «Лос-Анджелес Гэлакси»
«Реал Солт-Лейк» – «Портленд Тимберс»
«Сиэтл Саундерс» – «Даллас»

«Нью-Йорк Сити» и «Лос-Анджелес» начнут своё выступление с 1/4 финала на правах победителей своих конференций.

Ранее сообщалось, что нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела установил рекорд результативности MLS.

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