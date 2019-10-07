Определены все пары плей-офф MLS

Регулярный сезон MLS закончился, определены все пары команд-участниц раунда плей-офф.
Восточная конференция:
«Торонто» – «Ди-Си Юнайтед»
«Филадельфия Юнион» – «Нью-Йорк Ред Буллз»
«Атланта Юнайтед» – «Нью-Инглэнд Революшн»
Западная конференция:
«Миннесота Юнайтед» – «Лос-Анджелес Гэлакси»
«Реал Солт-Лейк» – «Портленд Тимберс»
«Сиэтл Саундерс» – «Даллас»
«Нью-Йорк Сити» и «Лос-Анджелес» начнут своё выступление с 1/4 финала на правах победителей своих конференций.
Ранее сообщалось, что нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела установил рекорд результативности MLS.