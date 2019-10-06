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Нидерланды отказались называть себя Голландией

сегодня, 11:37

Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия. 

Причина - руководство страны считает, что Голландия у всех ассоциируется с наркотиками и Кварталом красных фонарей, где находятся множество публичных домов. Для улучшения имиджа страны именно название Нидерланды будет продвигаться национальными командами на международных спортивных соревнованиях, включая футбольные турниры и Олимпийские игры в Токио в 2020 году. 

На данный момент сборная Нидерландов занимает 3 место в своей отборочной группе на Евро-2020.

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Все комментарии
MaxRnD
MaxRnD
   868 / 1015
сегодня в 12:44
Комплексы, однако ..
Van Vanovich
Van Vanovich
   636 / 1015
сегодня в 12:41
болельщики Голандии все равно кричат и будут кричать "Холланд, Холланд"
Russian_spb
Russian_spb
сегодня в 12:22
Голландия - это регион в составе Нидерландов.
Называть Нидерланды Голландией это примерно как называть Россию Сибирью, ну или Московией, или Поволжьем
КЭТиК
КЭТиК
   188 / 1015
сегодня в 12:18
Как вы яхту назовёте, так она и поплывет.
cevin cigan
cevin cigan
   60 / 1015
сегодня в 12:10
Вот у людей проблемы...................
VIPded
VIPded
   67 / 1015
сегодня в 12:08
Ну теперь-то там наркоты и фонарей точно поубавится...)))
Abris
Abris ответил Звезда по имени Солнце
сегодня в 11:59
Геи как были п... так ими и останутся, хоть как и назови.
Это правильно.
Zeychba
Zeychba
   456 / 1015
сегодня в 11:59
Вообще-то Голландия (Южная и Северная) - это всего лишь название двух провинций, поэтому они в принципе не любят, когда их страну называют Голландией, т.к. это неверно.
CSKA2012
CSKA2012
   251 / 1015
сегодня в 11:56
От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Так же и про Нидерланды и Голландию, в этой стране так же легализованы наркотики , проститутки и гей парады)))
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответил Звезда по имени Солнце
   524 / 1015
сегодня в 11:54
Геи как были п... так ими и останутся, хоть как и назови.
Теь виднее, раша наполнена "ими "
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   781 / 1015
сегодня в 11:52
Геи как были п... так ими и останутся, хоть как и назови.
DGIIIIN
DGIIIIN
   325 / 1015
сегодня в 11:47
Россию тоже стоит переименовать в Единороссию тогда.
beefs
beefs
   299 / 1015
сегодня в 11:47
чем бы дитя не тешилось...
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   56 / 1015
сегодня в 11:42
Сами пропагандируют однополые отношения, но переживают за то что их ассоциируют с кварталом проституток и наркоманов))) забавные ребята.
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