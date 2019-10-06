Нидерланды отказались называть себя Голландией

сегодня, 11:37

Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия.

Причина - руководство страны считает, что Голландия у всех ассоциируется с наркотиками и Кварталом красных фонарей, где находятся множество публичных домов. Для улучшения имиджа страны именно название Нидерланды будет продвигаться национальными командами на международных спортивных соревнованиях, включая футбольные турниры и Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

На данный момент сборная Нидерландов занимает 3 место в своей отборочной группе на Евро-2020.