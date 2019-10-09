Александер-Арнольд: «Не знаю, как сложилась бы моя карьера без Клоппа»

Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд Трент поделился мнением о том, как повлиял на его карьеру главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп.
Не знаю, как сложилась бы моя карьера без Клоппа. Он тот человек, который дал мне огромное количество шансов, даже больше, чем я мог просить. Он доверяет мне, а я каждый раз стараюсь отплатить ему своей игрой.
В первые же недели после начала его работы в клубе он наблюдал за игрой молодежной команды и пообещал, что будет использовать молодых футболистов. За время своей работы он каждому молодому игроку предоставил шанс, и я стал одним из тех, кто воспользовался этой возможностью. Огромное спасибо ему, надеюсь, впереди нас ждет еще столько же успешных лет.
Также недавно Трент заявил, что покинет поле со всей сборной Англии, если во время матча с трибун будут кричать расистские лозунги.