ГлавнаяНовости

Александер-Арнольд: «Не знаю, как сложилась бы моя карьера без Клоппа»

сегодня, 11:27

Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд Трент поделился мнением о том, как повлиял на его карьеру главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп.

Не знаю, как сложилась бы моя карьера без Клоппа. Он тот человек, который дал мне огромное количество шансов, даже больше, чем я мог просить. Он доверяет мне, а я каждый раз стараюсь отплатить ему своей игрой.

В первые же недели после начала его работы в клубе он наблюдал за игрой молодежной команды и пообещал, что будет использовать молодых футболистов. За время своей работы он каждому молодому игроку предоставил шанс, и я стал одним из тех, кто воспользовался этой возможностью. Огромное спасибо ему, надеюсь, впереди нас ждет еще столько же успешных лет.

Также недавно Трент заявил, что покинет поле со всей сборной Англии, если во время матча с трибун будут кричать расистские лозунги.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Месси: «Я хотел, чтобы Роналду остался в „Реале“»
Сегодня, 12:33 Комментарии1
Пике: «Ни разу не надевал футболку „Реала“, у меня на нее аллергия»
Сегодня, 12:12 Комментарии7
Вот и Швайни наигрался
Сегодня, 11:00Олег Лыткин в блоге По свежим следам
Месси: «Я задумывался об уходе из „Барселоны“»
Сегодня, 10:27 Комментарии27
«Челси» и «Вильярреал» заинтересовались юным хавбеком «Динамо Загреб»
Сегодня, 10:09 Комментарии3
Сборная Англии покинет поле, если услышит расистские лозунги
Сегодня, 09:30 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   60 / 981
сегодня в 12:31
Если Не Клопп может по арендам бегал бы,хз
cska plus
cska plus
   13 / 981
сегодня в 11:54
Папа Клопп.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100