Александер-Арнольд: «Не знаю, как сложилась бы моя карьера без Клоппа»

Защитник «Ливерпуля» поделился мнением о том, как повлиял на его карьеру главный тренер «мерсисайдцев» .

Не знаю, как сложилась бы моя карьера без Клоппа. Он тот человек, который дал мне огромное количество шансов, даже больше, чем я мог просить. Он доверяет мне, а я каждый раз стараюсь отплатить ему своей игрой.

В первые же недели после начала его работы в клубе он наблюдал за игрой молодежной команды и пообещал, что будет использовать молодых футболистов. За время своей работы он каждому молодому игроку предоставил шанс, и я стал одним из тех, кто воспользовался этой возможностью. Огромное спасибо ему, надеюсь, впереди нас ждет еще столько же успешных лет.