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Аспиликуэта прокомментировал прогресс Абрахама

сегодня, 16:29

Капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта высказался о прогрессе форварда команды Тэмми Абрахама.

Я был уверен в Абрахаме, поскольку знал его, когда он был еще очень молод. Когда я наблюдал за ним, то заметил его хорошее отношение к работе. В прошлом сезоне у Абрахама был отличный период в «Астон Вилле». Он был ключевым игроком команды и забил много голов. Я знал, что он готов выступать за «Челси» в Премьер-Лиге.  

Ранее сообщалось, что Тэмми Абрахам попал в заявку сборной Англии на отборочные матчи Евро-2020.

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Romeo 777
Romeo 777
   319 / 999
сегодня в 16:33
Стартовал хорошо, постоянно забивает. Время покажет, насколько он готов и сможет продолжать на этом уровне. Ему ещё есть над чем работать (игра головой, работа корпусом)
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