Аспиликуэта прокомментировал прогресс Абрахама

Капитан «Челси» высказался о прогрессе форварда команды .

Я был уверен в Абрахаме, поскольку знал его, когда он был еще очень молод. Когда я наблюдал за ним, то заметил его хорошее отношение к работе. В прошлом сезоне у Абрахама был отличный период в «Астон Вилле». Он был ключевым игроком команды и забил много голов. Я знал, что он готов выступать за «Челси» в Премьер-Лиге.