Аспиликуэта прокомментировал прогресс Абрахама

Капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта высказался о прогрессе форварда команды Тэмми Абрахама.
Я был уверен в Абрахаме, поскольку знал его, когда он был еще очень молод. Когда я наблюдал за ним, то заметил его хорошее отношение к работе. В прошлом сезоне у Абрахама был отличный период в «Астон Вилле». Он был ключевым игроком команды и забил много голов. Я знал, что он готов выступать за «Челси» в Премьер-Лиге.
Ранее сообщалось, что Тэмми Абрахам попал в заявку сборной Англии на отборочные матчи Евро-2020.