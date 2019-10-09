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Месси: «Я задумывался об уходе из „Барселоны“»

сегодня, 10:27

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что несколько лет назад подумывал об уходе из каталонского клуба, когда у него возникли проблемы с налогами в Испании.

Несколько лет назад из-за проблем с налогами я задумывался над тем, чтобы уйти. Но это было не из-за желания покинуть „Барселону“, а из-за желания покинуть Испанию. Я почувствовал, что ко мне здесь плохо относятся и не хотел оставаться здесь. Я никогда не получал официального предложения от других клубов, потому что все знали моё намерение остаться здесь. 

Напомним, что недавно Лионель был признан лучшим игроком года по версии ФИФА

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Все комментарии
pendulum47
pendulum47
сегодня в 11:07
В барсе ему все кланяются в ноги,а в другом клубе он не нужен
Barcelona
Barcelona ответил амурец
   603 / 983
сегодня в 11:07
да пусть играет за Барселону и дальше и за сборную тоже, это же здорово будет, и Барселона без ЛЧ и сборная Аргентина без побед в различных чемпионатах
Видимо Месси сильно насолил тебе и клубу, за который та болеешь.
Игорь Волков
Игорь Волков
   437 / 983
сегодня в 11:05
Кроме Барселоны он ни где не заиграет. Сборная аргов-тому подтверждение.
Знатог
Знатог
   179 / 983
сегодня в 10:59
Месси, всё просто, можно покинуть Испанию, но не покидать Барселону. Просто нужно устроить Каталонскую Народную Республику.
амурец
амурец
   86 / 983
сегодня в 10:54
да пусть играет за Барселону и дальше и за сборную тоже, это же здорово будет, и Барселона без ЛЧ и сборная Аргентина без побед в различных чемпионатах
311
311
   163 / 983
сегодня в 10:51
Плохо относятся в Испании, налоги заставляют платить!)
Kresi frok
Kresi frok
   232 / 983
сегодня в 10:51
А чем история с налогами то закончилась, напомните!? бабся погасила за блаху?
cska plus
cska plus
   15 / 983
сегодня в 10:47
Надо было обложить налогами так, чтобы знал где раки зимуют.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил barcelona and cruyff
   579 / 983
сегодня в 10:47
Надо заканчивать эту историю там,где она началась!)
Пора заканчивать с разрешением на гормоны в любых количествах.Клоунада давно перешла все границы.
ДСА
ДСА
   197 / 983
сегодня в 10:45
И все время прибавки к зарплате просил....
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев ответил cska1948
   134 / 983
сегодня в 10:39
Месси признался, что любовь к деньгам у него преобладает над любовью к клубу. Впрочем, как и у абсолютного большинства футболистов.
Несколько лет назад из-за проблем с налогами я задумывался над тем, чтобы уйти

Хитрый, жадный, хотел бы играть, деньги получать, но налоги пусть платят другие. Особенный статус в Барселоне ему мало, хочет особенный статус в Испании.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   112 / 983
сегодня в 10:37
Надо заканчивать эту историю там,где она началась!)
cska1948
cska1948
   63 / 983
сегодня в 10:36
Месси признался, что любовь к деньгам у него преобладает над любовью к клубу. Впрочем, как и у абсолютного большинства футболистов.
Belgie2009
Belgie2009
   678 / 983
сегодня в 10:36
Ложку тебе в рот,ЧАЙНУЮ.
lefte
lefte
   714 / 983
сегодня в 10:35
надеемся после этого сезона ты не только об этом задумаешься, но и реализуешь это
bacek15
bacek15
   736 / 983
сегодня в 10:30
Пора в Россию! ))
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