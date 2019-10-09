Месси: «Я задумывался об уходе из „Барселоны“»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что несколько лет назад подумывал об уходе из каталонского клуба, когда у него возникли проблемы с налогами в Испании.
Несколько лет назад из-за проблем с налогами я задумывался над тем, чтобы уйти. Но это было не из-за желания покинуть „Барселону“, а из-за желания покинуть Испанию. Я почувствовал, что ко мне здесь плохо относятся и не хотел оставаться здесь. Я никогда не получал официального предложения от других клубов, потому что все знали моё намерение остаться здесь.
Напомним, что недавно Лионель был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.
Хитрый, жадный, хотел бы играть, деньги получать, но налоги пусть платят другие. Особенный статус в Барселоне ему мало, хочет особенный статус в Испании.
Хитрый, жадный, хотел бы играть, деньги получать, но налоги пусть платят другие. Особенный статус в Барселоне ему мало, хочет особенный статус в Испании.