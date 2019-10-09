Месси: «Я задумывался об уходе из „Барселоны“»

сегодня, 10:27

Нападающий «Барселоны» заявил, что несколько лет назад подумывал об уходе из каталонского клуба, когда у него возникли проблемы с налогами в Испании.

Несколько лет назад из-за проблем с налогами я задумывался над тем, чтобы уйти. Но это было не из-за желания покинуть „Барселону“, а из-за желания покинуть Испанию. Я почувствовал, что ко мне здесь плохо относятся и не хотел оставаться здесь. Я никогда не получал официального предложения от других клубов, потому что все знали моё намерение остаться здесь.