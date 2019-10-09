Сборная Англии покинет поле, если услышит расистские лозунги

Игроки сборной Англии заявили, что если кто-нибудь из их игроков подвергнется расистским лозунгам на матчах отбора к Евро-2020, они покинут поле.
Если это произойдет с одним из нас, это произойдет со всей командой. Наш капитан Харри Кейн сказал, что если подобное произойдет, мы всей командой покинем поле.
«Если это произойдет, мы можем предпринять подобные действия. Это будет командное решение, которое нам нужно будет принять. Неважно, если один игрок подвергся оскорблению — мы одна команда».
Также недавно Абрахам рассказал, что сталкивался с расистскими оскорблениями уже в детстве.
Вот он шанс нашей сборной выиграть ЧЕ
Вот он шанс нашей сборной выиграть ЧЕ