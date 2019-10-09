Сборная Англии покинет поле, если услышит расистские лозунги

сегодня, 09:30

Игроки сборной Англии заявили, что если кто-нибудь из их игроков подвергнется расистским лозунгам на матчах отбора к Евро-2020, они покинут поле.

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Если это произойдет с одним из нас, это произойдет со всей командой. Наш капитан Харри Кейн сказал, что если подобное произойдет, мы всей командой покинем поле.

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«Если это произойдет, мы можем предпринять подобные действия. Это будет командное решение, которое нам нужно будет принять. Неважно, если один игрок подвергся оскорблению — мы одна команда».

Также недавно Абрахам рассказал, что сталкивался с расистскими оскорблениями уже в детстве.