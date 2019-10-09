ГлавнаяНовости

Сборная Англии покинет поле, если услышит расистские лозунги

сегодня, 09:30

Игроки сборной Англии заявили, что если кто-нибудь из их игроков подвергнется расистским лозунгам на матчах отбора к Евро-2020, они покинут поле.

Тэмми Абрахам:

Если это произойдет с одним из нас, это произойдет со всей командой. Наш капитан Харри Кейн сказал, что если подобное произойдет, мы всей командой покинем поле.

Трент Александр-Арнольд:

«Если это произойдет, мы можем предпринять подобные действия. Это будет командное решение, которое нам нужно будет принять. Неважно, если один игрок подвергся оскорблению — мы одна команда».

Также недавно Абрахам рассказал, что сталкивался с расистскими оскорблениями уже в детстве.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Месси: «Я думал, что Неймар перейдет в „Реал“»
Сегодня, 08:06 Комментарии4
Кто заменит Уго?
Вчера, 19:19Олег Лыткин в блоге По свежим следамКомментарии8
Аспиликуэта прокомментировал прогресс Абрахама
Вчера, 16:29 Комментарии2
Заха подаст в суд на своего агента
Вчера, 10:54 Комментарии2
Это'О рассказал, чем хочет заняться после завершения карьеры
Вчера, 09:40 Комментарии6
Ширер похвалил Грилиша за игру против «Норвича»
Вчера, 09:36 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
LOpp
LOpp
   14 / 986
сегодня в 09:33
Финал ЧЕ-2020 Россия-Англия
Вот он шанс нашей сборной выиграть ЧЕ
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100