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На совете директоров «Динамо» не будут обсуждать тренерский вопрос

10 октября 2019, 18:26

На заседании совета директоров московского «Динамо» в пятницу, 11 октября, не будет подниматься тренерский вопрос. Ранее и.о. главного тренера «бело-голубых» Кирилл Новиков получил серьезную поддержку от руководства клуба. Предположительно, он будет тренировать «Динамо» как минимум до зимней паузы в чемпионате, если в планы не вмешается какая-то провальная серия.

При этом на совете директоров обсудят перспективы спортивного департамента клуба. Вероятно, будет объявлено о прекращении сотрудничества с Романом Орещуком, комплектовавшим команду во время минувшего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что в «Динамо» вскоре могут произойти изменения на постах главы совета директоров и гендиректора.

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Bikzon
Bikzon
   252 / 797
11 октября в 07:37
В динамо что есть тренер, что нет, одинаково.
Аксинья
Аксинья
   149 / 797
10 октября в 20:58
Какие еще тренерские вопросы...не до мелочей когда идет распил серьёзного бабла...
ermak6848
ermak6848
   147 / 797
10 октября в 19:14
начальству виднее , а нам остаётся ждать и смотреть как будет играть фк ДИНАМО...
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   68 / 797
10 октября в 19:06
Я очень боюсь, что нового ГТ в ДИНАМО НИКОГДА не будет. А в случае вылета в ФНЛ, объявят: "не справился с обязанностями в силу неопытности и молодости". Всё, как всегда. Плюну, я наверно на всё это и займусь здоровьем. З.....О, это всё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112910415
112910415
   48 / 797
10 октября в 18:55
Орещук срочно контактирует с Селюком нужна группа выносливых (можно темнокожих) парней - перетаскивать мешки с честно заработанными деньгами ..
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