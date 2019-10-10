На совете директоров «Динамо» не будут обсуждать тренерский вопрос

10 октября 2019, 18:26

На заседании совета директоров московского «Динамо» в пятницу, 11 октября, не будет подниматься тренерский вопрос. Ранее и.о. главного тренера «бело-голубых» получил серьезную поддержку от руководства клуба. Предположительно, он будет тренировать «Динамо» как минимум до зимней паузы в чемпионате, если в планы не вмешается какая-то провальная серия.

При этом на совете директоров обсудят перспективы спортивного департамента клуба. Вероятно, будет объявлено о прекращении сотрудничества с Романом Орещуком, комплектовавшим команду во время минувшего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что в «Динамо» вскоре могут произойти изменения на постах главы совета директоров и гендиректора.