Испепеляющая жадность. Создатель губит свое детище

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Почеттино останется в Лондоне на пять лет? «Соккер.ру» сомневается, ведь «шпоры» в глубоком и сложном кризисе.

Кто их породил, тот и погубит?

Довольно редко сильные управленцы уничтожают свои детища, чаще финалистов ЛЧ губят бездари. Зато уникальные истории увлекательнее. Когда и где начинается крах вроде бы успешного проекта? Про «где» догадываемся – в голове у создателя.

Дэниел Леви – успешный инвестиционный банкир, сначала сделал «Тоттенхэм» серьезным бойцом, работал долго и последовательно – рекордсмен среди руководителей в АПЛ по длительности пребывания на посту, отравил клуб изнутри. Жаль, ведь прошли большой путь.

В девяностых компания, где у Леви контрольный пакет акций вместе с неким Джо Льюисом – у 82-летнего деда состояние в 4.3 миллиарда фунтов, заходила на футбольный рынок инвестиций. Выкупали и продавали акции «Славии», «Базеля», АЕКа, «Рейнджерс» и «Виченцы».

А в 2001 году забрали «Тоттенхэм» - любимый клуб Леви. У Дэниела примерно треть акций, главным формально является брокер Льюис, который вместе с Соросом заработал на «Черной среде» - резком удешевлении фунта в 1992 году. И пока старик Льюис оплачивал налоги на Багамах и собирал миллиардную коллекцию живописи, Леви увлекся футболом.

Но, похоже, заигрался… Проблемой брокеров и инвестиционных банкиров является их жадность. Парадоксально, ведь именно она приносит им миллиарды. Маниакальная вера в свою гениальность поселяется в крови. Леви хотел обмануть футбольную систему, как сделал с финансовой моделью его учитель и компаньон, но в АПЛ богатые тоже проигрывают.

Леви переоценил «Тоттенхэм»?

Босс любит клуб, но переоценил масштабы «шпор». Зашли в финал ЛЧ , поскольку «Манчестер Сити» и «Аякс» - команды более искусные, им позволили. Фавориты уступили, но матч в Мадриде, где банде Кейна отдали мяч, а игру контролировал «Ливерпуль», четко показал место лондонцев.

Добавьте отсутствие хотя бы таких трофеев, как Кубки Лиги или Англии, а также сезон с чемпионством «Лестера», когда именно «Тоттенхэм» после 28-го тура отставал от лидера на три пункта – получите объяснения, почему сейчас лондонский коллектив в глубоком экзистенциальном кризисе.

Все варианты развития событий для вот этой команды плохие. Клуб надоел ключевым футболистам. Интуиция защитника Уокера, как видите, сработала лучше, чем у Леви. За восемь сезонов в составе «шпор» у Кайла было 0 трофеев, за два в МС – 7. Можно получить образование, заработать миллионы, и не понимать, почему ты не король горы.

Леви сделал массу важных вещей для «Тоттенхэма» - доходы, стадион, заслуги никто не отрицает. Но надо признать и высокомерие менеджера. Жадность проявляется не только в экономности, но и в том, что ты не отпускаешь накопленные активы. Леви не умеет прощаться, и это губит команду. Но новые Модрич и Бэйл придут, если вовремя отпустить Кейна и Эриксена.

Момент упущен, трофеи достаются командам, где нет запертых в клетках основных игроков. Новым «Лестером» не стать, Почеттино в личном кризисе – сто раз пожалел, что не пошел в «Ювентус», «Реал» или «Манчестер Юнайтед», где было бы сложно, но появился бы шанс показать себя в клубе из разряда величайших.

После новых поражений на Маурисио потенциальные работодатели будут смотреть иначе, потому и соврал о пяти новых годах в «Тоттенхэме». Кейн явно задумался об уходе, услышал советы всех вокруг, начиная с Фердинанда. Рио тоже мог остаться в «Лидсе», но плата – трофеи. В футболе идти на повышение естественно, но Леви смотрит на спорт только как на бизнес. И поэтому проигрывает.

Жадность подписала приговор?

О Дэниеле прекрасную историю рассказал Мамич – бывший босс «Динамо» Загреб, осужденный за мутные сделки, например, по Модричу. Когда «шпоры» оформляли покупку, то хорваты попросили несколько футболок английского клуба с фамилией воспитанника. Леви согласился, но вычел стоимость маек из трансферной суммы.

Щедрый человек не подумал бы о таком, но Леви такой, как есть. Клинически жадные люди порой хорошо зарабатывают, но им сложно сопереживать другим. Дэниел не понимал, почему Почеттино жалуется, что нельзя выиграть ЛЧ и АПЛ без новых трансферов.

Летом дали денег на парочку новичков, но опоздали, МС и «Ливерпуль» далеко впереди. Причем Леви теряет сейчас и деньги. Какой смысл платить много за клинических неудачников? Что форвард Кейн может дать нового, например, «Барселоне», если у него нет чемпионских пуль из пистолета Луиса Суареса?

Акции Стерлинга и Санчо, которые стараются работать умно, растут, а хулиган Деле Алли уже не нужен большим клубам с его секс-видео. Сону нет места в основе «Ливерпуля». Эриксен при Азаре не нужен «Реалу», Перес скорее возьмет Ван де Бека и Погба. Вертонген слишком старый для «Барселоны», Моура не перейдет в «Баварию» и не станет вторым Роббеном.

Конечно, «Тоттенхэм» проигрывает чаще, чем должен, исходя из возможностей. Черная серия может прекратиться, когда взыграет командная гордость. Но их шансы на трофеи стремятся к нулю, если сломлены морально. А это значит, что Леви построил невероятно дорогой стадион, который будет забит под завязку, но параллельно уничтожил вот эту команду.

Неужели останутся без трофеев?

Леви не пустит в клуб спортивных менеджеров, не разрешит тренеру быть символом, как Клопп. А проигранный финал еврокубков ничего не значит, он и у «Арсенала» есть. Даже унизительные поражения от «Баварии» у соседей общие.

«Тоттенхэм» сломался, и сломался ожидаемо. Стратегически Леви подстраховался – может продать парочку футболистов, чтобы провести закупки, и новая арена будет приносить деньги, то есть будущее у клуба есть. Но не у команды. На кризис в АПЛ доходы не влияют – «Челси» и МЮ ныряли глубоко, зарабатывая сотни миллионов фунтов за сезон.

А в кризисе «Тоттенхэма» огорчает его источник – человек, который подобрал «шпор» на 12-м месте в АПЛ и вывел в элиту. Зато причины не удивляют, ведь жадность и переоценка собственной значимости – популярные пороки. Хотя футболисты тоже виноваты, что расклеились. Целых 16 поражений за год – явный перебор.

Провалили всё, кроме ЛЧ . Вылетели из Кубка Лиги и Кубка Англии до 27 января. Да, прошли стилистически удобных соперников в плей-офф ЛЧ , а с «Ливерпулем» не справились – финал всей жизни проиграли. Причем вряд ли «шпоры» будут новым «Атлетико» со вторым финалом, ведь команда Симеоне – волевая, жесткая. А «Тоттенхэм» может отыграться, но не часто.

Леви важно отпустить звезд?

Почеттино продолжает допускать детские ошибки. Оборона смешная. Эриксен открыто сожалеет, что остался. Кейн ищет новый клуб. Если бы Модрич и Бэйл отказались от «Реала», то могли остаться футболистами без трофеев, а теперь дома у каждого мини-музей. Леви, будучи человеком денег, абсолютно не понимает, ради чего играют в футбол.

Ради того, чтобы пережить дорогие каждому человеку секунды радости. «Тоттенхэм» был счастлив до финала в ЛЧ , но в целом это глубоко несчастная команда больших профессионалов. Леви не прочитал момент. Психические травмы лечить часто еще сложнее, чем физические, а «Тоттенхэм» после поражений от «Лестера», «Колчестера» и «Баварии» сможет лишь притвориться мощным.

Но в итоге все поймут, что имеют дело с командой, где половина мыслями в прекрасном далеком будущем. Алдервейрелд с радостью играл бы за ПСЖ . Вертонген не отказался бы от основы «Манчестер Сити». Н’Домбеле уютно чувствовал себя в «Ливерпуле». Эриксен мечтал о «Реале». Сон мог годами собирать немецкие трофеи в «Баварии», например. А Кейн – стать форвардом клуба, где медали по расписанию.

Единственный трофей «Тоттенхэма» за 18 лет после прихода в клуб Леви – Кубок Лиги в 2008 году. Но Бербатов, Вудгейт, Кинг и Робби Кин к команде Почеттино не имеют никакого отношения. Игроки современного состава сломлены, их спасают только состав группы ЛЧ и ужасное состояние МЮ и «Арсенала» в АПЛ . «Шпоры» не будут на дне во всех турнирах, но 2:7 – символ морального поражения.

Одну очень важную вещь о Леви и «Тоттенхэме» нужно понять, чтобы влёты в промышленных количествах не удивляли. Дэниел утомил не только тех, кто вокруг, но и представителей других клубов. Фергюсон как-то шутил, что переговоры по Бербатову были болезненнее, чем одна из операций шотландца. С Леви тяжело уживаться, его талант зарабатывания деньги не делает футболистов счастливыми.

Нет человеческого подхода? Если «Аякс» нанял автобус, чтобы поздравить де Йонга с трансфером в «Барселону», то Леви нанял катафалк, куда поместил трофейные амбиции Почеттино, Кейна, Сона, Алли, Эриксена и остальных звезд «Тоттенхэма». Теперь ему нужно признать ошибку – что сделать сложно, отпустить всех, кто хочет уйти, собрать новый состав за немалые деньги и мечтать, что лет через десять наступит сезон, когда «шпоры» вклинятся в гонку за трофей в АПЛ и ее выиграют.

Но никаких гарантий, ведь чемпионского чутья у Леви нет, а его и за все деньги мира не купишь.