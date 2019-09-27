Дэвид Бекхэм намерен стать агентом

сегодня, 09:13

Легенда мирового футбола приобщается к агентской деятельности.



В настоящее время Дэвид является одним из владельцев клуба MLS «Интер Майами». Экс-капитан сборной Англии указан в списке директоров компании Footwork Management Limited, где также указаны его близкие друзья Дэйви Гарднер и Никола Хоусон, ранее ставшие с Бекхэмом сооснователями медиалейбла Studio 99. Компания Footwork Management нацелена на небольшую, но отборную клиентскую базу. Потенциальной целью агентства является 17-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд.



Ранее Бекхэм уже имел косвенную причастность к агентской деятельности: по слухам он был задействован в переговорах по возможному трансферу нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане в «Баварию». Та сделка сорвалась после того, как Сане получил травму в августе.



Ранее появлялись слухи о том, что Бекхэм хочет видеть в своем клубе Лионеля Месси.