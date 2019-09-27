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Дэвид Бекхэм намерен стать агентом

сегодня, 09:13

Легенда мирового футбола Дэвид Бекхэм приобщается к агентской деятельности.

В настоящее время Дэвид является одним из владельцев клуба MLS «Интер Майами». Экс-капитан сборной Англии указан в списке директоров компании Footwork Management Limited, где также указаны его близкие друзья Дэйви Гарднер и Никола Хоусон, ранее ставшие с Бекхэмом сооснователями медиалейбла Studio 99. Компания Footwork Management нацелена на небольшую, но отборную клиентскую базу. Потенциальной целью агентства является 17-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд.

Ранее Бекхэм уже имел косвенную причастность к агентской деятельности: по слухам он был задействован в переговорах по возможному трансферу нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане в «Баварию». Та сделка сорвалась после того, как Сане получил травму в августе.

Ранее появлялись слухи о том, что Бекхэм хочет видеть в своем клубе Лионеля Месси.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
   160 / 896
сегодня в 13:20
А че совладелец клуба ему уже не интересная должность?
STVA 1
STVA 1 ответил Некошерная свинья
   85 / 896
сегодня в 10:28
Все же просто, он - еврей.
Не знал)))
Некошерная свинья
Некошерная свинья ответил STVA 1
   374 / 896
сегодня в 09:37
Зачем ему это...
Все же просто, он - еврей.
STVA 1
STVA 1
   85 / 896
сегодня в 09:24
Зачем ему это...
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