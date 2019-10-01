Мальдини и Бобан рискуют попасть под удар руководства «Милана»

01 октября 2019, 14:14

В связи с плохим началом сезона, руководство «Милана» рассматривает возможность увольнения главного тренера .

Однако, как сообщают итальянские СМИ , под удар могут попасть бывшие легенды «россонери», работающие в структуре клуба: технический директор и руководитель футбольного отдела .

Ситуация может стать критической для всех них, если результаты команды не улучшатся. В противном случае дело может дойти вплоть до увольнения.

Ранее сообщалось, что Мальдини получил итальянскую футбольную антипремию.