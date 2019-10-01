ГлавнаяНовости

Мальдини и Бобан рискуют попасть под удар руководства «Милана»

01 октября 2019, 14:14

В связи с плохим началом сезона, руководство «Милана» рассматривает возможность увольнения главного тренера Марко Джампаоло.

Однако, как сообщают итальянские СМИ, под удар могут попасть бывшие легенды «россонери», работающие в структуре клуба: технический директор Паоло Мальдини и руководитель футбольного отдела Звонимир Бобан.

Ситуация может стать критической для всех них, если результаты команды не улучшатся. В противном случае дело может дойти вплоть до увольнения.

Ранее сообщалось, что Мальдини получил итальянскую футбольную антипремию.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бобан: «Я в „Милане“ для того, чтобы сделать его снова великим»
11 октября Комментарии6
ОфициальноОрещук покинул «Динамо»
11 октября Комментарии8
СлухиНа совете директоров «Динамо» не будут обсуждать тренерский вопрос
10 октября Комментарии5
СлухиДва руководителя «Динамо» могут покинуть свои посты в ближайший месяц
10 октября Комментарии16
Бывший спортивный директор «Локо» будет советником вице-президента «Монако»
09 октября Комментарии3
СМИ: «Орещук покинет „Динамо“»
05 октября Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   111 / 797
01 октября в 23:03
Как-то подозрительно быстро Мальдини с Бобаном под раздачу попадают.
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
01 октября в 18:32
До чего докатились
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100