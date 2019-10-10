Два руководителя «Динамо» могут покинуть свои посты в ближайший месяц

В ближайший месяц в руководстве московского «Динамо» могут осуществиться кадровые изменения. Высока вероятность, что свои должности оставят глава совета директоров Юрий Соловьев и гендиректор Юрий Белкин, а их места займут другие люди.
Ранее сообщалось, что наставником московского «Динамо» вскоре может быть назначен экс-главный тренер ЦСКА и «Алании» Валерий Газзаев.
Что бы не вспоминали Блокадников
Интересно от чего не пропускают напоминания о том нехорошем факте?
Бомжи Бакланы можно! А вот Блокадники нельзя?
Что бы не вспоминали Блокадников
Интересно от чего не пропускают напоминания о том нехорошем факте?
Бомжи Бакланы можно! А вот Блокадники нельзя?
Средства вроде все "освоены".....)))
Средства вроде все "освоены".....)))