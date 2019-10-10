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Два руководителя «Динамо» могут покинуть свои посты в ближайший месяц

10 октября 2019, 17:19

В ближайший месяц в руководстве московского «Динамо» могут осуществиться кадровые изменения. Высока вероятность, что свои должности оставят глава совета директоров Юрий Соловьев и гендиректор Юрий Белкин, а их места займут другие люди.

Ранее сообщалось, что наставником московского «Динамо» вскоре может быть назначен экс-главный тренер ЦСКА и «Алании» Валерий Газзаев.

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Все комментарии
Свиносеанс
Свиносеанс
   132 / 797
11 октября в 07:30
Когда у свиней покинут?
Nikola45
Nikola45 ответил Конунг Рагнар
   60 / 797
11 октября в 00:02
Забавно, что за Зенит много нацистов болеет. Есть даже фанаты Гитлера
Да только фанаты Гитлера могли разбрасывать карточки!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Nikola45
   67 / 797
10 октября в 21:08
Забавно, что за Зенит много нацистов болеет. Есть даже фанаты Гитлера
Nikola45
Nikola45 ответил Конунг Рагнар
   60 / 797
10 октября в 21:03
Вся страна помнит, как фанаты питерского проекта оскорбляли великого Яшина. За это Зенит ненавидят и желают ему только поражений
Надругаться над Страной! Над городом! Над Ленинградом! Над горем которое переживала вся страна! Вот за что желают ФНЛ (где место не честным клубам) и расформирования динамо!
Nikola45
Nikola45 ответил Конунг Рагнар
   60 / 797
10 октября в 20:59
Вся страна помнит, как фанаты питерского проекта оскорбляли великого Яшина. За это Зенит ненавидят и желают ему только поражений
Николка 1959 года!
Сп62
Сп62
   59 / 797
10 октября в 20:54
Намедне полоскали Василия и Тину. По сплетням, какие здесь проходят, Вася вам в подмётки не годится. Ни грамма о футболе, только о том, что кто сказал. Побойтесь бога, хоть я и атеист.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Nikola45
   67 / 797
10 октября в 20:23
Просто расформировать да и делу конец! Что бы не вспоминали Блокадников Интересно от чего не пропускают напоминания о том нехорошем факте? Бомжи Бакланы можно! А вот Блокадники нельзя?
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил Nikola45
       67 / 797
    10 октября в 20:21
    Просто расформировать да и делу конец! Что бы не вспоминали Блокадников Интересно от чего не пропускают напоминания о том нехорошем факте? Бомжи Бакланы можно! А вот Блокадники нельзя?
    Вся страна помнит, как фанаты питерского проекта оскорбляли великого Яшина. За это Зенит ненавидят и желают ему только поражений
    Nikola45
    Nikola45
       60 / 797
    10 октября в 19:10
    Просто расформировать да и делу конец!
    Что бы не вспоминали Блокадников
    Интересно от чего не пропускают напоминания о том нехорошем факте?
    Бомжи Бакланы можно! А вот Блокадники нельзя?
    minai
    minai
       207 / 797
    10 октября в 19:09
    А Газзаев считает, что не всё ещё разграблено, и ему будет чем поживиться.
    Faustello
    Faustello ответил Jeck Denielse
       14 / 797
    10 октября в 18:56
    А чего там теперь делать..... Средства вроде все "освоены".....)))
    ВТБ банкует, там ещё работать и работать )) Вон пес возбудился даже...
    ДАША Д
    ДАША Д
       184 / 797
    10 октября в 18:20
    Зажрались, нужно менять.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       110 / 797
    10 октября в 18:03
    И Орещука пусть с собой прихватят.
    EAGinLE
    EAGinLE
       25 / 797
    10 октября в 17:46
    Пусть будет так .
    Ладожский
    Ладожский
       232 / 797
    10 октября в 17:28
    Награбили, можно и уходить, можно в спартак помогать Цорну.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 797
    10 октября в 17:23
    А чего там теперь делать.....
    Средства вроде все "освоены".....)))
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