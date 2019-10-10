Два руководителя «Динамо» могут покинуть свои посты в ближайший месяц

10 октября 2019, 17:19

В ближайший месяц в руководстве московского «Динамо» могут осуществиться кадровые изменения. Высока вероятность, что свои должности оставят глава совета директоров Юрий Соловьев и гендиректор Юрий Белкин, а их места займут другие люди.