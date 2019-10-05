СМИ: «Орещук покинет „Динамо“»

По слухам, спортивный директор «Динамо» Роман Орещук покинет свой пост.
Московский клуб ищет на замену ему человека с европейским опытом.
Отметим, что Орещук уйдет вслед за Дмитрием Хохловым, который покинул пост главного тренера клуба после поражения от «Оренбурга» со счетом 0:2.
После покупок Н'Жие за 5.5 миллионов и Филиппа за 20 он наверняка минимум отель в Австрии или виллу в Греции купил)
После покупок Н'Жие за 5.5 миллионов и Филиппа за 20 он наверняка минимум отель в Австрии или виллу в Греции купил)