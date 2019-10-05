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СМИ: «Орещук покинет „Динамо“»

сегодня, 18:01
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

По слухам, спортивный директор «Динамо» Роман Орещук покинет свой пост.

Московский клуб ищет на замену ему человека с европейским опытом.

Отметим, что Орещук уйдет вслед за Дмитрием Хохловым, который покинул пост главного тренера клуба после поражения от «Оренбурга» со счетом 0:2.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   20 / 1032
сегодня в 20:11
Неправильный заголовок, надо так - Орещук покинет Динамо в очередной раз намного богаче. точка.
andromend
andromend
   650 / 1032
сегодня в 20:01
Еще бы выгнать тех кто его на работу брал, вот тогда ьыл бы порядок.
RussianMango
RussianMango
   71 / 1032
сегодня в 19:37
С европейским опытом? Пусть у Цорна спросят...может чё и путное посоветует.
fczp14
fczp14
   446 / 1032
сегодня в 19:32
Но это все мы увидим уже в пердиве
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   106 / 1032
сегодня в 19:14
вместе с Плиевым, надеюсь?
Polilux
Polilux
   950 / 1032
сегодня в 19:06
По ходу вместо него теперь будет Кураньи. Есть время всё исправить!
Polilux
Polilux
   950 / 1032
сегодня в 19:04
Набил откатами карманы за покупки шлака и слился!!!
Alprish
Alprish
сегодня в 18:39
Тоже пора.
cska plus
cska plus
   22 / 1032
сегодня в 18:30
Молодцы пуховики, они решают кому работать а кому отдыхать.
VIPded
VIPded
   76 / 1032
сегодня в 18:25
Чистка динамикам ой как нужна...
Tostao
Tostao
   58 / 1032
сегодня в 18:25
Надо бы сначала с него все проценты и откаты от сделок вернуть.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 1032
сегодня в 18:09
Лол, нормально, распилил половину денег и уходит)).

После покупок Н'Жие за 5.5 миллионов и Филиппа за 20 он наверняка минимум отель в Австрии или виллу в Греции купил)
Питер Ман
Питер Ман
   129 / 1032
сегодня в 18:09
Орещук очень неплохо подоил ВТБ, можно и отдохнуть теперь
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   191 / 1032
сегодня в 18:07
Правильно, надо чистить клуб от некомпетентных руководителей
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