СМИ: «Орещук покинет „Динамо“»

сегодня, 18:01

По слухам, спортивный директор «Динамо» покинет свой пост.

Московский клуб ищет на замену ему человека с европейским опытом.

Отметим, что Орещук уйдет вслед за Дмитрием Хохловым, который покинул пост главного тренера клуба после поражения от «Оренбурга» со счетом 0:2.