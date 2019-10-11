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М. Ефремов: «Теперь хочется, чтобы наша сборная обыграла бельгийцев»

11 октября 2019, 13:26

Известный болельщик «Спартака» Михаил Ефремов прокомментировал победу сборной России над командой Шотландии (4:0) в отборочном матче Евро-2020.

Голы забили прекрасные, от сборной очень хорошие впечатления, давно-давно такого не было! Пасы были хорошие, забегания и стеночки. Вообще нет никаких негативных эмоций. Хотел бы выделить тех, кого, наверное, все выделяют: Дзюба, Головин и Джикия.

Про Кипр я даже не думаю, все мысли о сборной Бельгии, хорошо бы попробовать их обыграть, это будет круто. Если мы выйдем с первого места, то будет совсем здорово. Впереди три матча, уж одно очко хотя бы с Сан-Марино мы точно добудем!

Можно ли сказать, что сегодняшняя сборная — лучшая за последнее время? Они же чего-то добились, это сборная победителей, поэтому у них есть уверенность в себе, а это самое главное.

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Все комментарии
амурец
амурец
   52 / 797
12 октября в 07:26
Хорошо бы, но не реально
4RT
4RT
   162 / 797
11 октября в 18:13
Быстрее коньяк из крана польётся....
112910415
112910415
   48 / 797
11 октября в 17:25
человек искусства ... фантазёр !
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Doping87
   44 / 797
11 октября в 15:34
Ефремову надо закусывать лучше, совсем поплыл.
Он закусывает только первую, максимум вторую. Потом бухает под рукав. Понемногу, но довольно часто.
Doping87
Doping87
   268 / 797
11 октября в 15:03
Ефремову надо закусывать лучше, совсем поплыл.
cska plus
cska plus
   2 / 797
11 октября в 14:51
Дурные мысли приходят только хрющам.
drug01
drug01
   46 / 797
11 октября в 14:04
Слабо......!!!!!
minai
minai ответил Против ЦСКА
   207 / 797
11 октября в 13:59
Опять пьяный?
В хлам.
Чингачгук
Чингачгук
   131 / 797
11 октября в 13:58
Возможно это и случится, когда Ефремова от алкоголизма вылечат.
Верг
Верг
   136 / 797
11 октября в 13:54
Забить то носатому можно и неодин, но вот вынимать придется больше
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
11 октября в 13:47
Аппетит приходит во время еды. Один гол на выезде мы им забили, почему бы не забить два сухих дома?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   449 / 797
11 октября в 13:42
Опять пьяный?
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 797
11 октября в 13:28
А зачем? Не нужно
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