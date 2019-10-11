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Валерий Газзаев: «Я могу вернуться в футбол»

11 октября 2019, 11:54

Бывший тренер ЦСКА и зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Валерий Газзаев прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Динамо».

Мне следует сделать заявление во избежание кривотолков и домыслов, которых в последние дни, к сожалению, появилось очень много. Хочу сделать акцент на двух моментах.

Первое: я посвятил футболу как игрок и тренер всю свою жизнь. Cлежу за событиями в российском и мировом футболе, нахожусь в курсе современных тенденций развития этого вида спорта.

Поэтому не раз отмечал: если речь идет о клубе, который на деле поставит самые высокие и глобальные спортивные задачи, это было бы интересно рассмотреть. На протяжении практически всей своей тренерской карьеры я работал с командами, которые боролись только за самые высокие места, за участие в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА.

Так было и в московском «Динамо» в начале 1990-х, и в «Алании» середины 90-х, и в ЦСКА, и в киевском «Динамо». В этих клубах всегда ставились самые амбициозные задачи, и все стремились достичь наивысших результатов.

И второе. Сейчас у меня очень важная и ответственная работа в Государственной думе, и для меня большая честь — заниматься делами государственного масштаба.

Госдума является важнейшем направлением государственной власти и ориентирована на решение политических, социально-экономических, культурных и спортивных вопросов.

Как депутат я регулярно в конце каждого месяца совершаю поездки по стране, в особенности на Северный Кавказ — в регион, от которого был избран, много общаюсь с людьми, чтобы понимать их насущные проблемы и способствовать их решению.

Задача депутатов Госдумы — контролировать исполнение законов, помогать избирателям, задавать острые вопросы федеральным и региональным властям. И для меня важно, что я могу активно участвовать в жизни нашей страны.

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Все комментарии
pendulum47
pendulum47
   315 / 797
12 октября в 02:54
Угроза от Валеры мол я вернусь
loko7
loko7
   761 / 797
11 октября в 22:30
Тренер из Газаева намного лучше чем депутат.
Морозовский
Морозовский
   5 / 797
11 октября в 21:21
"Динамо" ооооочень давно нуждается в хорошем тренере. Почему дипутат всё это время был равнодушен к спортивному обществу, которое дало ему путёвку в жизнь? Почему, вдруг, сейчас засуетился? Запах денег ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА учуял? Одни почему...
edubokom
edubokom
   324 / 797
11 октября в 21:13
И? Так че в итоге? Совсем уже в Черномырдина там превратился.
мяч квадратный
мяч квадратный
   318 / 797
11 октября в 21:06
Перевод с Газзаевского на русский: Я работал с командами, у которых было дофига бабла, чтобы я мог себе ни в чём не отказывать. А на месте депутата-едионоросса я могу наворовать гораздо больше, чем мне могут заплатить эти нищуки из Динамо, где всё разворовали до меня.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   311 / 797
11 октября в 19:57
Вот и ответ на вопрос, станет ли Газзаев тренировать "Динамо". Команда "не та", не тянет под его спортивные амбиции. Ну а по поводу "нужности" его работы в Гос.думе и говорить не хочется. Было бы странно, если бы товарищи на местах прежде чем принять какое - либо решение по развитию спорта, задаются вопросом: " А что там по этому поводу говорит тов. Газзаев?"...
Sergey Z
Sergey Z
   216 / 797
11 октября в 19:53
Зря!
Заратустра
Заратустра ответил Napoleon Bonapart
   29 / 797
11 октября в 19:35
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил Absinthe3
       68 / 797
    11 октября в 19:31
    Техничный, напористый, а от того, как он стелется тебя не воротит?
    Как он стелится, меня конечно не волнует, потому что он прежде всего футбольный функционер. И меня, прежде всего, интересует его спортивные качества. А как он стелится- это его проблемы, чисто человеческие, и мне, до этого, нет никакого дела. Не понимаю, почему тебя, это так волнует.....
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил Заратустра
       68 / 797
    11 октября в 19:27
    Я понял, что ты предал свою Родину и сбежал к врагам на Запад. А теперь пытаешься оправдать этот свой поступок, но безуспешно)
      Заратустра
      Заратустра ответил Napoleon Bonapart
         29 / 797
      11 октября в 19:22
      Я понял, что ты предал свою Родину и сбежал к врагам на Запад. А теперь пытаешься оправдать этот свой поступок, но безуспешно)
      Absinthe3
      Absinthe3 ответил Napoleon Bonapart
         78 / 797
      11 октября в 19:16
      А, я о Газзаеве уже всё написал, еще раньше. Как болела ДИНАМО, я против него, так как помню его работу в ДИНАМО. Как человек, он мне тоже не нравится. Я за Газзаевым слежу еще с середины 70-х, и когда пригласили его в ДИНАМО в 1979, я вздрогнул, понял, что это пустой звук. Техничный футболист, напористый, но очень ограниченный и упрямый. Больше, ничего говорить не буду, всё-равно без меня решат....
      Техничный, напористый, а от того, как он стелется тебя не воротит?
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart ответил Заратустра
         68 / 797
      11 октября в 19:02
      Ну, если ты так ничего и не понял, значит, школьная программа прошла мимо тебя.... Теперь, пока.
      Т34
      Т34
         20 / 797
      11 октября в 18:54
      Ну да! Давно не слышали об объединенном чемпионате. Что, новые идеи появились, что в футбол решил вернуться?
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart ответил Absinthe3
         68 / 797
      11 октября в 18:53
      Так к чему ты переключился на Путина, если речь о лизуне Газзаеве? Пиши свое мнение о нем
      А, я о Газзаеве уже всё написал, еще раньше. Как болела ДИНАМО, я против него, так как помню его работу в ДИНАМО. Как человек, он мне тоже не нравится. Я за Газзаевым слежу еще с середины 70-х, и когда пригласили его в ДИНАМО в 1979, я вздрогнул, понял, что это пустой звук. Техничный футболист, напористый, но очень ограниченный и упрямый. Больше, ничего говорить не буду, всё-равно без меня решат....
      grafff
      grafff
         796 / 797
      11 октября в 18:52
      пенсионер
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart ответил Заратустра
         68 / 797
      11 октября в 18:48
      Наполеошь, дедуль, так ты бы сразу после развала совка мог в Россию рвануть. Какой чёрт дёрнул в проклятую Европу ехать? Да и сейчас, если б было так невмоготу в "загнивающем" западе жить, то вернулся бы. Видать не так уж плохо ты устроился там. И не такой уж он загнивающий. И вообще, некрасиво как-то лить помои на приютившую тебя страну. А силы и здоровье, конечно береги. В Германии медицина хоть и одна из лучших в мире и не чета путинской, но всё же и она не всесильна. Ну, а коль в России ты не живёшь, то и мнение твоё о путинском режиме не особо интересно.
        Заратустра
        Заратустра ответил Napoleon Bonapart
           29 / 797
        11 октября в 18:41
        Наполеошь, дедуль, так ты бы сразу после развала совка мог в Россию рвануть. Какой чёрт дёрнул в проклятую Европу ехать? Да и сейчас, если б было так невмоготу в "загнивающем" западе жить, то вернулся бы. Видать не так уж плохо ты устроился там. И не такой уж он загнивающий. И вообще, некрасиво как-то лить помои на приютившую тебя страну.
        А силы и здоровье, конечно береги. В Германии медицина хоть и одна из лучших в мире и не чета путинской, но всё же и она не всесильна.
        Ну, а коль в России ты не живёшь, то и мнение твоё о путинском режиме не особо интересно.
        ЮЗИК
        ЮЗИК
           208 / 797
        11 октября в 18:38
        Походу желания большого вернуться у него нет
        Absinthe3
        Absinthe3 ответил Napoleon Bonapart
           78 / 797
        11 октября в 18:27
        Лизоблюдов и подхалимов везде хватает. Как сказал один киношный персонаж: "Мерзавцы-лизоблюды, Ваше Величество- самые преданные люди при дворе"! Но, я о другом, а именно. Когда критикует человек опытный, знающий жизнь, это можно понять. Но, когда в эфире пищит школьница проплаченная, у которой только хлопцы на уме- это совсем другое.....
        Так к чему ты переключился на Путина, если речь о лизуне Газзаеве? Пиши свое мнение о нем
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart ответил Absinthe3
           68 / 797
        11 октября в 18:23
        Я сейчас не конкретно о Путине, а о любом руководителе(страны, города, предприятия)... по его деятельности могут быть много споров сторонников и противников, но все единодушно ненавидят тех, кто подлизывает)
        А ты не находишь, что, вот эта, школьница, тоже, в своём роде подлизывает кому-то, излагая эту проплаченную х......ю?
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart ответил Заратустра
           68 / 797
        11 октября в 18:15
        Чего делаем на загнивающем западе тогда? Почему до сих пор в РФ под крылышко доброго Путина не приехал?
          Napoleon Bonapart
          Napoleon Bonapart ответил Tostao
             68 / 797
          11 октября в 18:12
          +100500!
          Приветствую Вас, Уважаемый!!!
          Спасибо!!!
          Napoleon Bonapart
          Napoleon Bonapart ответил Absinthe3
             68 / 797
          11 октября в 18:11
          Путина здесь мало кто критикует, речь о лакеях-лизоблюдах. Каким бы не был честным, хорошим и справедливым человек, всегда воротит от тех, кто явно у него вылизывает. Будь -то Газзаев, Шалимов или кто еще...
          Лизоблюдов и подхалимов везде хватает. Как сказал один киношный персонаж: "Мерзавцы-лизоблюды, Ваше Величество- самые преданные люди при дворе"! Но, я о другом, а именно. Когда критикует человек опытный, знающий жизнь, это можно понять. Но, когда в эфире пищит школьница проплаченная, у которой только хлопцы на уме- это совсем другое.....
          Владимир_Спартак
          Владимир_Спартак
             57 / 797
          11 октября в 18:01
          Значит не прийдет 🤔🤔🤔.
          mangoх12
          mangoх12 ответил Заратустра
             17 / 797
          11 октября в 17:31
          Критично ты по отношению к бывшему тренеру Цска, который вам Кубок УЕФА взял. Маладец))
          Кубок брала команда)
          Шуnя771
          Шуnя771
             38 / 797
          11 октября в 17:04
          Начни с Динамо!
          Морозовский
          Морозовский
             5 / 797
          11 октября в 17:04
          ДиПУТАТСКАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ "Динамо" будет обеспечена! Соловьи, прежде чем дунуть в свисток, десять раз подумают!
          Физручини
          Физручини
             236 / 797
          11 октября в 16:49
          да 3 ты нужен усатый
          dok66
          dok66
             293 / 797
          11 октября в 16:40
          Вот и весь фейк вокруг Газзаева . Зачем менять теплое место на сковородку !
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