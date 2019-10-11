Валерий Газзаев: «Я могу вернуться в футбол»

Бывший тренер ЦСКА и зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Динамо».

Мне следует сделать заявление во избежание кривотолков и домыслов, которых в последние дни, к сожалению, появилось очень много. Хочу сделать акцент на двух моментах.

Первое: я посвятил футболу как игрок и тренер всю свою жизнь. Cлежу за событиями в российском и мировом футболе, нахожусь в курсе современных тенденций развития этого вида спорта.

Поэтому не раз отмечал: если речь идет о клубе, который на деле поставит самые высокие и глобальные спортивные задачи, это было бы интересно рассмотреть. На протяжении практически всей своей тренерской карьеры я работал с командами, которые боролись только за самые высокие места, за участие в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА .

Так было и в московском «Динамо» в начале 1990-х, и в «Алании» середины 90-х, и в ЦСКА , и в киевском «Динамо». В этих клубах всегда ставились самые амбициозные задачи, и все стремились достичь наивысших результатов.

И второе. Сейчас у меня очень важная и ответственная работа в Государственной думе, и для меня большая честь — заниматься делами государственного масштаба.

Госдума является важнейшем направлением государственной власти и ориентирована на решение политических, социально-экономических, культурных и спортивных вопросов.

Как депутат я регулярно в конце каждого месяца совершаю поездки по стране, в особенности на Северный Кавказ — в регион, от которого был избран, много общаюсь с людьми, чтобы понимать их насущные проблемы и способствовать их решению.

Задача депутатов Госдумы — контролировать исполнение законов, помогать избирателям, задавать острые вопросы федеральным и региональным властям. И для меня важно, что я могу активно участвовать в жизни нашей страны.