Б. Игнатьев: «Дзюба создал положительный фон в сборной»

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал победу национальной команды над Шотландией (4:0) в рамках отбора на Евро-2020.

Игра прошла с заметным преимуществом нашей команды. Все то, к чему футболисты сборной России нас приучили, они сейчас это доказывают делом. Получились два разных тайма. Не сказал бы, что первый мы провели хуже, имели преимущество, хорошо контролировали мяч, быстро переходили из обороны в атаку. С точки зрения тактической грамотности довольно хорошо вели оборонительные действия, практически ничего не давали создавать сопернику. При этом в зоне штрафной площади у нас не хватало акцентирующих передач и проявления индивидуальных качеств, поэтому недостаточно серьезно угрожали воротам. Не хватало нацеленности, немного затягивали с атакующими действиями.

Однако во втором тайме все поменялось, хотя начало было за шотландцами. Дальше все пошло по нашей колее. Определились стержневые игроки, которых нельзя выдергивать из контекста общекомандных действий, но они проявили более высокий уровень индивидуального мастерства. Я говорю о таких игроках, как Дзюба, Головин, Оздоев и Марио Фернандес. Дзюба вообще создал положительный фон в команде. Мы были очень аккуратны, точны и нацелены на взятие ворота. Без везения не обошлось, но так везет сильнейшим, сверху нашу команду отблагодарили за старательность. На мой взгляд, хороший матч, убедительная победа, которая позволяет нам даже без всякого одного очка быть на Чемпионате Европы.

Есть ли у нашей сборной шанс зацепиться за первое место? Всякое может быть. Уровень сборной Бельгии выше, меня устроит и второе место, здесь вообще не важно, с какого места выходить дальше.