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Боярский: «Первый мяч Дзюбы - это просто цирковой трюк»

11 октября 2019, 12:24
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу сборной России над командой Шотландии (4:0) в отборочном матче Евро-2020.

Второй тайм — это наслаждение, забили фантастические голы. Первый мяч Дзюбы — это просто цирковой трюк, с углового в девятку залепил. Он, конечно, воодушевляет команду, дает настроение команде. Защита тоже сыграла замечательно, и вратарь наш, несмотря на то, что редко вступал в игру, здорово себя проявил. В первом тайме казалось, что не умеем забивать, а потом игроки показали, что умеют. Если бы было три тайма, а не два, то еще бы, наверное, штук 10 забили. Нам надо сразу начинать с конца матча, чтобы ребята шли вперед. Физически команда тоже хорошо выглядела, Черчесов практически не делал замечаний. Шотландцы ничего не могли сделать. У них очень слабая команда, но это не уменьшает заслуг нашей сборной. Действительно сильно играют наши, это очень неожиданно и непривычно. Отмечу, что три мяча забили игроки «Зенита»!

Теперь нам совсем чуть-чуть осталось для выхода на чемпионат Европы. Хочу сходить на матчи группового этапа с участием нашей сборной в Петербурге. У нас сейчас начинаются премьерные репетиции, но надеюсь, что смогу сходить. Мы же еще и на всех матчах за два часа до начала развлекаем зрителей, так что мы там постоянные артисты. У нас весь театр будет ждать Евро! Наверное, даже руководство пойдет навстречу, будут отпускать нас на стадион.

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Все комментарии
Судья Дрэд
Судья Дрэд
   102 / 797
11 октября в 16:45
Хохлики что то заменжевались)
pomor45
pomor45 ответил ekliziast
   219 / 797
11 октября в 14:54
Вам бы на майдан , да попрыгать повыше.
    Сaн Сaныч
    Сaн Сaныч
       138 / 797
    11 октября в 14:52
    Кто бы что не говорил, но Дзюба самый полезный игрок, что в Зените, что в сборной.
    ekliziast
    ekliziast ответил поглотитель недоразумений
       282 / 797
    11 октября в 14:52
    счас воспевают диферамбы относительно слабеньких команд но потом будут сетовать на невезение если конечно не выпустят москали на поле 6 газовых и 5 нефтяных установок
      поглотитель недоразумений
      поглотитель недоразумений ответил galem72
         229 / 797
      11 октября в 14:43
      Поскорее бы Бельгия да и, вообще, выход на ЧЕ, чтоб кончилось это лизоблюдство на пустом месте.
      счас воспевают диферамбы относительно слабеньких команд но потом будут сетовать на невезение если конечно не выпустят москали на поле 6 газовых и 5 нефтяных установок
      поглотитель недоразумений
      поглотитель недоразумений
         229 / 797
      11 октября в 14:41
      алкаш из-за своей щляпы нихрена не видит как же он уже меня достал дайте шпагу господа заколоть этого пьяного утырка
      galem72
      galem72
         66 / 797
      11 октября в 13:22
      Поскорее бы Бельгия да и, вообще, выход на ЧЕ, чтоб кончилось это лизоблюдство на пустом месте.
      Zenit_84
      Zenit_84
         124 / 797
      11 октября в 13:14
      Михаил Сергеевич в ударе)
      STVA 1
      STVA 1
         96 / 797
      11 октября в 12:50
      Гол как гол.
      shur
      shur
         384 / 797
      11 октября в 12:37
      ...Михал Сергеич,всё гораздо проще,просто хорошо лёг мяч на ногу и весь
      фокус...!
      cska plus
      cska plus
         2 / 797
      11 октября в 12:35
      Мишаня видно на грудь принял.
      cska plus
      cska plus
         2 / 797
      11 октября в 12:32
      Миша не тот футбол смотрел, Дзюба угловые не подавал и не мог с углового попасть в ворота.
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