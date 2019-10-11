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Лунёв: «Дзюба мог бы заиграть в АПЛ»

11 октября 2019, 13:21
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Голкипер сборной России Андрей Лунёв похвалил своего партнера по команде Артёма Дзюбу после матча против Шотландии в рамках отбора на Евро-2020.

Мог бы Дзюба заиграть в АПЛ? Почему нет? Такой, с двумя голами и голевой передачей, — вполне.

Минувшим летом ходили слухи о том, что Дзюба мог продолжить карьеру в Англии. 

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Все комментарии
Питер рулит
Питер рулит
   304 / 797
вчера в 01:57
нех там нашим вообще делать.....
Питер рулит
Питер рулит ответил Alex12357
   304 / 797
вчера в 01:55
Да ,там мячи некому носить!
    lobsterdam
    lobsterdam
       301 / 797
    11 октября в 15:27
    вот уйдет Крауч в свои 38 лет года через 2-3 на пенсию из Стока (если не ошибаюсь), то может и этот массовик-затейник подошел бы на замену за 10 мин. до конца (но никак не раньше).
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       12 / 797
    11 октября в 15:07
    И я бы мог.....
    ( А. С. Пушкин )
    BAHbKA BCTAHbKA
    BAHbKA BCTAHbKA
       179 / 797
    11 октября в 15:06
    Да ну, стоять и руку тянуть будет?
    Вчера наглядно было видно, когда Дзюба сместился направо, то там и остался. Маломобильный игрок...для Англии.
    311
    311
       84 / 797
    11 октября в 15:05
    В Арсенал к тренеришке!)
    cska plus
    cska plus
       2 / 797
    11 октября в 14:48
    Начинается.
    ekliziast
    ekliziast
       282 / 797
    11 октября в 14:46
    Рано ему в АПЛ , лет через пять окрепнет, тогда можно.
    Alex12357
    Alex12357
       250 / 797
    11 октября в 14:44
    Да ,там мячи некому носить!
    инштандзетцунг
    инштандзетцунг
       649 / 797
    11 октября в 14:29
    максимум Национальная лига
    vadexus
    vadexus
       339 / 797
    11 октября в 14:04
    Ерунду говорит.
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1 ответил Vladislav Shandarin
       44 / 797
    11 октября в 14:04
    По поводу нападающего сборной России высказался А. Лунев, который является виртуальным вратарем ФК Челси (в Фифе), эксперт по нападающим, эксперт АПЛ, ведущий селекционер и просто очень хороший человек, закончивший школу этикета, после недопуска на борт.
    Да ему прямая дорога в АПЛ, если такие знатоки этой лиги так считают .
    112910415
    112910415
       48 / 797
    11 октября в 13:54
    то есть, ответ отрицательный :
    "такой, с двумя голами.." - это ж не каждый день
    Vladislav Shandarin
    Vladislav Shandarin
       548 / 797
    11 октября в 13:54
    По поводу нападающего сборной России высказался А. Лунев, который является виртуальным вратарем ФК Челси (в Фифе), эксперт по нападающим, эксперт АПЛ, ведущий селекционер и просто очень хороший человек, закончивший школу этикета, после недопуска на борт.
    ДСА
    ДСА
       180 / 797
    11 октября в 13:40
    Его и в Зените неплохо кормят.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       11 / 797
    11 октября в 13:33
    Хотя не будем забывать, что в этом году слабейшая апл за последние годы, кабинет на верзу и физруки внизу
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
       113 / 797
    11 октября в 13:33
    Ну все, началось..
    Обыграли мертвых шотландцев и понеслось.
    Павлюченко и Аршавин, которые были сильнее в разы и то можно сказать не заиграли должным образом.
    galem72
    galem72
       66 / 797
    11 октября в 13:30
    зюба после Казахстана ныл, что слишком много бегал и дыхание спёрло. Какая ему АПЛ?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       11 / 797
    11 октября в 13:29
    Это намекнул на то что есть еще другой, не забивающий в самой слабой рпл за последние годы))))
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