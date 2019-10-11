Лунёв: «Дзюба мог бы заиграть в АПЛ»

11 октября 2019, 13:21

Голкипер сборной России похвалил своего партнера по команде после матча против Шотландии в рамках отбора на Евро-2020.

Мог бы Дзюба заиграть в АПЛ ? Почему нет? Такой, с двумя голами и голевой передачей, — вполне.

Минувшим летом ходили слухи о том, что Дзюба мог продолжить карьеру в Англии.