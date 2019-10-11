Лунёв: «Дзюба мог бы заиграть в АПЛ»

Голкипер сборной России Андрей Лунёв похвалил своего партнера по команде Артёма Дзюбу после матча против Шотландии в рамках отбора на Евро-2020.
Мог бы Дзюба заиграть в АПЛ? Почему нет? Такой, с двумя голами и голевой передачей, — вполне.
Минувшим летом ходили слухи о том, что Дзюба мог продолжить карьеру в Англии.
( А. С. Пушкин )
( А. С. Пушкин )
Вчера наглядно было видно, когда Дзюба сместился направо, то там и остался. Маломобильный игрок...для Англии.
Вчера наглядно было видно, когда Дзюба сместился направо, то там и остался. Маломобильный игрок...для Англии.
"такой, с двумя голами.." - это ж не каждый день
"такой, с двумя голами.." - это ж не каждый день
Обыграли мертвых шотландцев и понеслось.
Павлюченко и Аршавин, которые были сильнее в разы и то можно сказать не заиграли должным образом.
Обыграли мертвых шотландцев и понеслось.
Павлюченко и Аршавин, которые были сильнее в разы и то можно сказать не заиграли должным образом.