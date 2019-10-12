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Румыния разгромила Фарерские острова

вчера, 20:54
Фарерские островаЛоготип футбольный клуб Фарерские острова0 : 3Логотип футбольный клуб РумынияРумынияМатч завершен

Сборная Румынии одержала победу над командой Фарерских островов в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Румыния (13 очков) располагается на втором месте в своей группе, Фарерские острова (0 очков) - последние.

Торсхавн, стадион Торсвеллур

Фарерские острова - Румыния 0:3 (0:0)
Голы: Пушкаш 74, Митрицэ 83, Кешеру 90+4

Фарерские острова: Нильсен, Соренсен, Ватнсдаль, Грегерсен, Балдвинссон (Нильсен 78), Давидсен, Ватнамар, Олсен (Эриксен 71), Ханссон, Бьярталид, Ольсен (Эдмундссон 75)
Главный тренер: Ольсен Ларс.

Румыния: Тэтэрушану, Бензар, Неделчару, Кирикеш (Рус 39), Банку, Хаджи, Антон, Станчу, Коман (Митрицэ 69), Пушкаш, Андоне (Кешеру 65)
Главный тренер: Контра Космин.

Предупреждения: Неделчару 18, Олсен 45, Ханссон 47, Соренсен 71, Антон 76, Банку 80, Нильсен 82

В параллельном матче Дания одержала победу над Швейцарией.

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MaxRnD
MaxRnD
   169 / 867
вчера в 21:44
Всю игру мочалку жевали
Ливерпуль-7
Ливерпуль-7
вчера в 21:02
Румынию с победой!
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