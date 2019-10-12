Румыния разгромила Фарерские острова

Сборная Румынии одержала победу над командой Фарерских островов в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Румыния (13 очков) располагается на втором месте в своей группе, Фарерские острова (0 очков) - последние.
Торсхавн, стадион Торсвеллур
Фарерские острова - Румыния 0:3 (0:0)
Голы: Пушкаш 74, Митрицэ 83, Кешеру 90+4
Фарерские острова: Нильсен, Соренсен, Ватнсдаль, Грегерсен, Балдвинссон (Нильсен 78), Давидсен, Ватнамар, Олсен (Эриксен 71), Ханссон, Бьярталид, Ольсен (Эдмундссон 75)
Главный тренер: Ольсен Ларс.
Румыния: Тэтэрушану, Бензар, Неделчару, Кирикеш (Рус 39), Банку, Хаджи, Антон, Станчу, Коман (Митрицэ 69), Пушкаш, Андоне (Кешеру 65)
Главный тренер: Контра Космин.
Предупреждения: Неделчару 18, Олсен 45, Ханссон 47, Соренсен 71, Антон 76, Банку 80, Нильсен 82
В параллельном матче Дания одержала победу над Швейцарией.