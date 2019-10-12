Ирландия оступилась в Грузии

Грузия и Ирландия разошлись миром во встрече 7-го тура отборочного турнира Евро-2020. Грузинская сборная (5 очков) занимает четвертое место в группе, ирландцы (12 баллов) - лидируют.
Тбилиси, стадион Борис Пайчадзе
Грузия - Ирландия 0:0
Грузия: Лория, Какабадзе, Кашия, Григалава, Табидзе, Китеишвили (Абурхания 90), Канкава, Окриашвили (Лобжанидзе 79), Джано, Казаишвили, Квилитая (Шенгелия 73)
Главный тренер: Вайсс Владимир.
Ирландия: Рэндольф, Коулмен, Даффи, Иган, Дохерти, Уилэн, Хурихейн (Уильямс 90+3), Робинсон (Браун 73), Хендрик, МакКлин, Коллинз (Коннолли 79)
Главный тренер: О'Нил Мартин.
Предупреждения: Уилэн 65, Григалава 88
В предыдущей встрече грузинская команда также сыграла вничью с более сильной сборной. Но тогда это были датчане.
https://www.youtube.com/watch?v=v-NNZDkLIcM