Ирландия оступилась в Грузии

сегодня, 17:53

Грузия и Ирландия разошлись миром во встрече 7-го тура отборочного турнира Евро-2020. Грузинская сборная (5 очков) занимает четвертое место в группе, ирландцы (12 баллов) - лидируют.

Тбилиси, стадион Борис Пайчадзе

Грузия - Ирландия 0:0

Грузия: Лория, Какабадзе, Кашия, Григалава, Табидзе, Китеишвили (Абурхания 90), Канкава, Окриашвили (Лобжанидзе 79), Джано, Казаишвили, Квилитая (Шенгелия 73)

Главный тренер: Вайсс Владимир.

Ирландия: Рэндольф, Коулмен, Даффи, Иган, Дохерти, Уилэн, Хурихейн (Уильямс 90+3), Робинсон (Браун 73), Хендрик, МакКлин, Коллинз (Коннолли 79)

Главный тренер: О'Нил Мартин.

Предупреждения: Уилэн 65, Григалава 88

В предыдущей встрече грузинская команда также сыграла вничью с более сильной сборной. Но тогда это были датчане.