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Ирландия оступилась в Грузии

сегодня, 17:53
ГрузияЛоготип футбольный клуб Грузия0 : 0Логотип футбольный клуб ИрландияИрландияМатч завершен

Грузия и Ирландия разошлись миром во встрече 7-го тура отборочного турнира Евро-2020. Грузинская сборная (5 очков) занимает четвертое место в группе, ирландцы (12 баллов) - лидируют.

Тбилиси, стадион Борис Пайчадзе

Грузия - Ирландия 0:0

Грузия: Лория, Какабадзе, Кашия, Григалава, Табидзе, Китеишвили (Абурхания 90), Канкава, Окриашвили (Лобжанидзе 79), Джано, Казаишвили, Квилитая (Шенгелия 73)
Главный тренер: Вайсс Владимир.

Ирландия: Рэндольф, Коулмен, Даффи, Иган, Дохерти, Уилэн, Хурихейн (Уильямс 90+3), Робинсон (Браун 73), Хендрик, МакКлин, Коллинз (Коннолли 79)
Главный тренер: О'Нил Мартин.

Предупреждения: Уилэн 65, Григалава 88

В предыдущей встрече грузинская команда также сыграла вничью с более сильной сборной. Но тогда это были датчане.

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Все комментарии
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
сегодня в 18:43
Браво!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   118 / 873
сегодня в 18:36
Семин рассчитывал что Кверквелия получит игровую практику в сборной, однако не судьба.
cska plus
cska plus
   3 / 873
сегодня в 17:56
Кстати, грузины молодцы смотрел игру и ирландцы ничего не смогли противопоставить
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