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Трио лидеров не допустило осечек. Итоги 17-го тура ФНЛ

сегодня, 18:03

Завершились матчи 17-го тура ФНЛ

«Спартак-2» - «Торпедо» 2:3
Голы: Руденко 35, Володкин 70 - Самошников 55, Лебеденко 73 (пенальти), Максимов 85

«Томь» - «Балтика» 0:0

«Енисей» - «Армавир» 1:1
Голы: Савичев 88 - Иванченко 3

«Краснодар-2» - СКА 2:2
Голы: Онугха 66, Григорян 72 - Малеев 38, Зайцев 84

«Ротор» - «Нижний Новгород» 2:1
Голы: Евсеев 6, Саная 90+5 - Сагитов 24

«Текстильщик» - «Луч» 4:3
Голы: Марущак 19 (автогол), Юрченко 23 (пенальти), Фомин 66, Радченко 86 - Магадиев 8, Саламатов 11, Марущак 44

«Химки» - «Мордовия» 4:0
Голы: Алиев 6, Корян 24, Алиев 47, Кухарчук 74

«Шинник» - «Чайка» 2:3
Голы: Самодин 27, Дроздов 50 - Текучев 49, Хохлачев 54, Демченко 80

«Авангард» - «Чертаново» 0:1
Гол: Великородный 32

«Нефтехимик» - «Факел»
Гол: Петров 7

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Все комментарии
Vadik
Vadik ответил Александр Рябов
   191 / 873
сегодня в 19:24
А мне кажется и у Торпедо и у Химок спад начинается. Пока по результату оба идут хорошо, но по игре видно что уже не так круто всё у них. Могут и забуксовать (причём Химки уже). А вот Ротор как раз наоборот только раскачивается.
Как бы там не было, но...…. Лобановский говорил, что главное - это счёт на табло!!!
МапС
МапС
   435 / 873
сегодня в 18:33
После 0-2 с 17-й минуты Текстиль играет в меньшинстве и выигрывает у Луча 4-3!!!
Матч тура!
Александр Рябов
Александр Рябов ответил Vadik
   171 / 873
сегодня в 18:24
Торпедо молодцы!!!! Прут на полном ходу! На голову выше других. Команда достойна повышения в классе!!!
А мне кажется и у Торпедо и у Химок спад начинается. Пока по результату оба идут хорошо, но по игре видно что уже не так круто всё у них. Могут и забуксовать (причём Химки уже). А вот Ротор как раз наоборот только раскачивается.
Александр Рябов
Александр Рябов ответил Vadik
   171 / 873
сегодня в 18:22
Неплохой результат для Ротора!!!! Счёт 1:1 появился в следствии ошибок обороны команд. У гостей хочется отметить вратаря: пару раз спас, но и его мастерство не помогло, когда забивал Саная!!!! С победой, любимый Ротор!!!!
Да уж, вратари сделали этот матч намного упорнее чем он мог бы быть. У Ротора было ещё несколько хороших моментов, НН сам не играл и сопернику мешал всеми силами.
Vadik
Vadik
   191 / 873
сегодня в 18:21
Торпедо молодцы!!!! Прут на полном ходу! На голову выше других. Команда достойна повышения в классе!!!
Vadik
Vadik
   191 / 873
сегодня в 18:17
Неплохой результат для Ротора!!!! Счёт 1:1 появился в следствии ошибок обороны команд. У гостей хочется отметить вратаря: пару раз спас, но и его мастерство не помогло, когда забивал Саная!!!! С победой, любимый Ротор!!!!
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