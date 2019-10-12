Трио лидеров не допустило осечек. Итоги 17-го тура ФНЛ

Завершились матчи 17-го тура ФНЛ.
«Спартак-2» - «Торпедо» 2:3
Голы: Руденко 35, Володкин 70 - Самошников 55, Лебеденко 73 (пенальти), Максимов 85
«Томь» - «Балтика» 0:0
«Енисей» - «Армавир» 1:1
Голы: Савичев 88 - Иванченко 3
«Краснодар-2» - СКА 2:2
Голы: Онугха 66, Григорян 72 - Малеев 38, Зайцев 84
«Ротор» - «Нижний Новгород» 2:1
Голы: Евсеев 6, Саная 90+5 - Сагитов 24
«Текстильщик» - «Луч» 4:3
Голы: Марущак 19 (автогол), Юрченко 23 (пенальти), Фомин 66, Радченко 86 - Магадиев 8, Саламатов 11, Марущак 44
«Химки» - «Мордовия» 4:0
Голы: Алиев 6, Корян 24, Алиев 47, Кухарчук 74
«Шинник» - «Чайка» 2:3
Голы: Самодин 27, Дроздов 50 - Текучев 49, Хохлачев 54, Демченко 80
«Авангард» - «Чертаново» 0:1
Гол: Великородный 32
«Нефтехимик» - «Факел»
Гол: Петров 7
Матч тура!
Матч тура!