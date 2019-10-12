«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в контрольном матче

«Рубин» и «Оренбург» провели контрольный матч. Игра состоялась на базе казанского клуба и завершилась вничью.
«Рубин» (Казань) — «Оренбург» 1:1 (0:1)
Голы: Марков 61 (пенальти) - Деспотович 17.
«Рубин»: Ив. Коновалов, Денисов, Гаврилов, Плиев, Данченко, Закиров (Иг. Коновалов 41), Башкиров (Подберёзкин 41), Кипиани, Ташаев (Закиров 62), Зуев (Башкиров 62), Марков.
«Оренбург»: Климович, Шкофлек, Радакович, Терехов, Сиваков, Малых, Аюпов, Мишкич, Рогич, Алвеш, Деспотович. Во втором тайме выходили Фамейе, Маляров, Москвичев, Липовой, Кулишев, Галаджан, Зотов, Чуканов.
Ранее «Локомотив» одержал победу над своей молодёжкой.