Дания в концовке встречи дожала Швейцарию

Сборная Дании победила Швейцарию в игре 7-го тура отборочного раунда Евро-2020. Датчане (12 очков) занимают второе место в группе, швейцарцы (8 очков) - третьи.
Копенгаген, стадион Паркен
Дания - Швейцария 1:0 (0:0)
Голы: Поульсен 84
Дания: Шмейхель, Дальсгор, Кьер, Кристенсен (Йоргенсен Занка 87), Ларсен (Анкерсен 80), Шене (Хейбьерг 65), Дилейни, Поульсен, Эриксен, Брейтуэйт, Корнелиус
Главный тренер: Хареиде Аге.
Швейцария: Зоммер, Эльведи, Шер, Аканджи, Лихтштайнер (Мбабу 68), Денис Закариа, Джака, Родригес (Дрмич 87), Эмболо, Сеферович, Мехмеди (Фройлер 83)
Главный тренер: Петкович Владимир.
Предупреждения: Лихтштайнер 2, Поульсен 6, Денис Закариа 36, Родригес 76, Дальсгор 90+2
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