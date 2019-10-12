ГлавнаяНовости

Дания в концовке встречи дожала Швейцарию

вчера, 20:52
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания1 : 0Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Сборная Дании победила Швейцарию в игре 7-го тура отборочного раунда Евро-2020. Датчане (12 очков) занимают второе место в группе, швейцарцы (8 очков) - третьи.

Копенгаген, стадион Паркен

Дания - Швейцария 1:0 (0:0)
Голы: Поульсен 84

Дания: Шмейхель, Дальсгор, Кьер, Кристенсен (Йоргенсен Занка 87), Ларсен (Анкерсен 80), Шене (Хейбьерг 65), Дилейни, Поульсен, Эриксен, Брейтуэйт, Корнелиус
Главный тренер: Хареиде Аге.

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Шер, Аканджи, Лихтштайнер (Мбабу 68), Денис Закариа, Джака, Родригес (Дрмич 87), Эмболо, Сеферович, Мехмеди (Фройлер 83)
Главный тренер: Петкович Владимир.

Предупреждения: Лихтштайнер 2, Поульсен 6, Денис Закариа 36, Родригес 76, Дальсгор 90+2

Ранее Ирландия разошлась миром во встрече с Грузией.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Испания сыграла вничью с Норвегией
Вчера, 23:40 Комментарии26
Италия победила Грецию и досрочно вышла на Евро
Вчера, 23:40 Комментарии47
Швеция разгромила Мальту в гостях
Вчера, 23:39 Комментарии5
Армения упустила победу над Лихтенштейном
Вчера, 23:37 Комментарии20
Сборная Боснии и Герцеговины разгромила команду Финляндии
Вчера, 20:55 Комментарии8
Румыния разгромила Фарерские острова
Вчера, 20:54 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Eddja
Eddja
   48 / 867
сегодня в 07:59
Данию с победой!
mangoх12
mangoх12
   6 / 867
сегодня в 00:13
Албания в пролете
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
   228 / 867
вчера в 23:08
Повезло датчанам, если бы не вратарь шмехель то счёт был бы пользу Швейцарии 1-4
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   160 / 867
вчера в 23:05
Швейцарцы создали больше моментов, особенно в первой половине, но Датчане забили свой гол, а Швейцарцы нет, поэтому Датов с победой.
Объективное мнение
Объективное мнение
   194 / 867
вчера в 21:52
Датчане мооодцы
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   124 / 867
вчера в 21:44
Эриксен - профессор..
Шишанутый
Шишанутый
   148 / 867
вчера в 21:21
Отскочила Дания благодаря Шмехелю. Швецйацры были лучшее по игре!!
Rheinfall
Rheinfall
   137 / 867
вчера в 21:19
с победой Данию.
cska plus
cska plus
   2 / 867
вчера в 21:12
Интересная была игра.
Apsny
Apsny
   191 / 867
вчера в 21:04
Еще Шмейхель в самой концовке спас.
drug01
drug01
   57 / 867
вчера в 21:03
Важные три очка Дании!!!
vadexus
vadexus
   246 / 867
вчера в 20:53
Данию с победой!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100