ГлавнаяНовости

Олдридж: «Гвардиола сказал, что никого не купит? Потратит 100 млн фунтов»

вчера, 19:58

Экс-игрок «Ливерпуля» Джон Олдридж поделился мнением о кадровой проблеме «Манчестер Сити» с центральными защитниками.

Из-за множества травм в начале сезона, Хосеп Гвардиола стал использовать опорного хавбека Фернандиньо в качестве защитника.

Гвардиола заявил, что не будет покупать игроков в зимнее трансферное окно. Но я думаю, что он потратит более 100 млн фунтов на центрального защитника, как только у него появится такая возможность. Он знает, что защита команды недостаточно хороша, чтобы выиграть Премьер-лигу или Лигу чемпионов.

Стоит отметить, что «Ман Сити» собирается продлить контракт с Фернандиньо.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тренер сборной Кипра: «Россия нас просто наказала»
Вчера, 21:34 Комментарии3
Бонуччи: «В сборной Италии семейная атмосфера»
Вчера, 19:59 Комментарии2
Манчини: «В Италии есть таланты»
Вчера, 19:29 Комментарии6
Жоржиньо может вернуться в Серию А
Вчера, 19:28 Комментарии3
Ватцке: «Лучше буду просить милостыню, чем попрошу денег у „Баварии“»
Вчера, 19:06 Комментарии1
Гендиректор «Сельты» не против, если клуб возглавит Мостовой
Вчера, 17:13 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Roman Borovikov
   127 / 801
вчера в 22:53
На фоне новости из Неаполя, что начали искать замену Кулибали, то вполне вероятно, что на него деньги МС найдёт.
неужто им захотелось экстрима и пикантности в защите? может же забить в свои,в самый не подходящий момент. да и в ЛЕ, его возили об газон,игроки Арсенала,причём в двух встречах.Для АПЛа не годится, скорее в Реал или Барсу,там если в свои забьёшь,не так критично.
КЭТиК
КЭТиК
   101 / 801
вчера в 20:29
Деньги у Сити есть.
da da da
da da da
   269 / 801
вчера в 20:15
да хоть 300,нищая АПЛ завидует,а ФА все делает для прекращение доминирования Сити.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   214 / 801
вчера в 20:10
На фоне новости из Неаполя, что начали искать замену Кулибали, то вполне вероятно, что на него деньги МС найдёт.
Don trambon
Don trambon
   268 / 801
вчера в 20:04
в этом его и весь талант)
fanliverpoolfan забанен навсегда
fanliverpoolfan забанен навсегда
   163 / 801
вчера в 20:03
Да если не купят зашитников по 100 мультов голубой мешок вернеться в середину таблицы.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100