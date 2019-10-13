Олдридж: «Гвардиола сказал, что никого не купит? Потратит 100 млн фунтов»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джон Олдридж поделился мнением о кадровой проблеме «Манчестер Сити» с центральными защитниками.

Из-за множества травм в начале сезона, стал использовать опорного хавбека Фернандиньо в качестве защитника.

Гвардиола заявил, что не будет покупать игроков в зимнее трансферное окно. Но я думаю, что он потратит более 100 млн фунтов на центрального защитника, как только у него появится такая возможность. Он знает, что защита команды недостаточно хороша, чтобы выиграть Премьер-лигу или Лигу чемпионов.