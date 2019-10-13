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Озбилиз: «Карпин - один из сильнейших тренеров России»

сегодня, 15:50

Полузащитник «Пюника» Арас Озбилиз рассказал про опыт работы под руководством главного тренера Валерия Карпина. Ранее хавбек работал вместе с Карпиным в «Спартаке».

Не думаю, что Карпин сильно изменился. В моем понимании, это один из сильнейших тренеров России. Понимаете, менталитет русских и иностранных игроков отличается. А он может понимать разные культуры. Мне нравилось, во что он хотел играть. Важно, что он сам играл за границей. И он хорош как человек — ты можешь сказать ему что хочешь, и он тебя выслушает. Но если надо быть строгим — он будет строгим.

Ранее Озбилиз признался, что не жалеет о том, как у него сложилась карьера.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   164 / 851
сегодня в 18:11
С этим высказыванием не поспоришь
Pletikosa rnd
Pletikosa rnd
   644 / 851
сегодня в 17:30
Весной вот и проверим...
ermak6848
ermak6848
   158 / 851
сегодня в 17:28
Валерий Карпин старается быть Хорошим тренером - и это отрадно видеть - читать - слышать...
Чингачгук
Чингачгук
   153 / 851
сегодня в 17:02
Как от свиней сбежал, то и тренером приличным стал.
MaxRnD
MaxRnD
   184 / 851
сегодня в 16:59
Валерим ))
cska plus
cska plus
   2 / 851
сегодня в 16:53
С Арасом сложно спорить.
vadexus
vadexus
   319 / 851
сегодня в 15:51
Великое открытие.
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