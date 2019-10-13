Озбилиз: «Карпин - один из сильнейших тренеров России»

Полузащитник «Пюника» рассказал про опыт работы под руководством главного тренера . Ранее хавбек работал вместе с Карпиным в «Спартаке».

Не думаю, что Карпин сильно изменился. В моем понимании, это один из сильнейших тренеров России. Понимаете, менталитет русских и иностранных игроков отличается. А он может понимать разные культуры. Мне нравилось, во что он хотел играть. Важно, что он сам играл за границей. И он хорош как человек — ты можешь сказать ему что хочешь, и он тебя выслушает. Но если надо быть строгим — он будет строгим.