Гендиректор «Сельты» не против, если клуб возглавит Мостовой

Генеральный директор «Сельты» Херман Артета рассказал о вкладе в успехи клуба бывших футболистов Александра Мостового и .

Это были особенные времена. Я их прекрасно помню, потому что это одна из самых ярких глав в истории нашего клуба, мы регулярно играли в еврокубках. Два года назад мы виделись с Мостовым. Его сын пробовался в академию «Сельты». Мы разговаривали, вспоминали те годы.

Карпин также неоднократно приезжал в Виго. Он не забывает «Сельту». Если говорить откровенно, они были звездами нашего клуба, и мы не можем их забыть. Поэтому в Виго есть частичка русского духа. Вполне возможно, кто-то из них, а может, и оба, могли бы стать амбассадорами Ла Лиги.

Я не знаю, что Мостовой делает сейчас, но у меня нет сомнений, что его понимание игры, опыт позволяют ему быть отличным экспертом и рассуждать о современном футболе. Мы проведем переговоры, и скоро он обязательно появится на одной из домашних игр.

Не было ли желания предложить Мостовому начать тренерскую карьеру? Это точно не моя зона ответственности, и я ни в коем случае не хочу вмешиваться в это дело. Но мне кажется, что «Сельта» всегда была открытой организацией для всех талантливых специалистов в любой области. И уж тем более для знаковых фигур в нашей истории. Если у Александра будет желание начать тренерскую карьеру, то мы как минимум открыты для переговоров.