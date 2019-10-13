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Манчини: «В Италии есть таланты»

вчера, 19:29

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о перспективах команды:

Я всегда считал, что в Италии есть талантливые игроки. Возможно, нам придется немного подождать, пока они созреют, но таланты есть.

Временами бывают ситуации, как пропуск ЧМ-2018, но думаю, что итальянский футбол снабжает мир одними из лучших футболистов. Вот почему я чувствовал себя уверенно, когда брался за эту работу. Изначально знал, что нужно просто ждать и верить в игроков.

Радует, что состав сборной Италии так молод. Ведь это означает, что все больше и больше молодых игроков получает место на поле в матчах Серии А.

Ранее Манчини прокомментировал выход своей команды в финальную часть Евро-2020.

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Lazurny
   27 / 801
вчера в 20:31
Есть и бездари, особенно, среди тренеров.
Алло, мы ищем таланты
Lazurny
Lazurny
   88 / 801
вчера в 20:18
Есть и бездари, особенно, среди тренеров.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 801
вчера в 20:14
Манчини: "Радует, что состав сборной Италии так молод.".......))

В последнем матче с Греками......ДАмброзио 31 год...Ачерби 31 год...Бонуччи 32 года....Жоржиньо 27 лет....Иммобиле 29 лет...Инсинье 28 лет...
cska plus
cska plus
   2 / 801
вчера в 19:59
Таланты конечно же есть.
mihaluch
mihaluch
   112 / 801
вчера в 19:55
Ещё бы в Италии не было талантов.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   214 / 801
вчера в 19:34
Таланты есть, тренера хорошего нет!
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