Манчини: «В Италии есть таланты»

Главный тренер сборной Италии рассказал о перспективах команды:

Я всегда считал, что в Италии есть талантливые игроки. Возможно, нам придется немного подождать, пока они созреют, но таланты есть.

Временами бывают ситуации, как пропуск ЧМ -2018, но думаю, что итальянский футбол снабжает мир одними из лучших футболистов. Вот почему я чувствовал себя уверенно, когда брался за эту работу. Изначально знал, что нужно просто ждать и верить в игроков.

Радует, что состав сборной Италии так молод. Ведь это означает, что все больше и больше молодых игроков получает место на поле в матчах Серии А.