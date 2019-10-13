Манчини: «В Италии есть таланты»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о перспективах команды:
Я всегда считал, что в Италии есть талантливые игроки. Возможно, нам придется немного подождать, пока они созреют, но таланты есть.
Временами бывают ситуации, как пропуск ЧМ-2018, но думаю, что итальянский футбол снабжает мир одними из лучших футболистов. Вот почему я чувствовал себя уверенно, когда брался за эту работу. Изначально знал, что нужно просто ждать и верить в игроков.
Радует, что состав сборной Италии так молод. Ведь это означает, что все больше и больше молодых игроков получает место на поле в матчах Серии А.
Ранее Манчини прокомментировал выход своей команды в финальную часть Евро-2020.
https://www.youtube.com/watch?v=ZEiUQMTZD64
В последнем матче с Греками......ДАмброзио 31 год...Ачерби 31 год...Бонуччи 32 года....Жоржиньо 27 лет....Иммобиле 29 лет...Инсинье 28 лет...
В последнем матче с Греками......ДАмброзио 31 год...Ачерби 31 год...Бонуччи 32 года....Жоржиньо 27 лет....Иммобиле 29 лет...Инсинье 28 лет...