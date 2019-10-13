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Ватцке: «Лучше буду просить милостыню, чем попрошу денег у „Баварии“»

вчера, 19:06

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке опроверг слухи о том, что он якобы просил финансовой помощи у «Баварии», когда клуб был на грани банкротства в 2005 году.

Было удивительно и даже иронично, что история с долгом у «Баварии» всплыла в год, когда мы в первый раз стали чемпионами Бундеслиги. Я сопротивлялся тому, как меня хотели выставить: будто я просил денег у «Баварии». На самом деле я бы не попросил у них и евро.

Я уважаю этот клуб, но лучше я буду просить милостыню под мостом в Дортмунде, чем попрошу денег у «Баварии». Просить денег у своего главного конкурента — что может быть унизительнее в этом мире?

Также недавно Ханс-Йоахим рассказал, что хотел вернуть Юргена Клоппа в «Боруссию».

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Don trambon
Don trambon
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вчера в 19:20
БД>баварки
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