Озбилиз: «Последний раз я получал удовольствие от футбола еще в „Спартаке“»

Бывший футболист «Спартака» признался, что не жалеет о том, как у него сложилась карьера. В данный момент 29-летний хавбек выступает за ереванский «Пюник».

В сборной я всегда чувствую себя хорошо — независимо от того, играю или нет. Что касается клубов… Последний раз я получал удовольствие от футбола еще в «Спартаке». В первом сезоне мы шли на втором месте, а потом рухнули вниз. Но лично для меня все было неплохо. Хотя в самом конце я получил тяжелую травму.

Кто-то может сказать: ты такой невезучий, столько травм! Но, знаете, я думаю наоборот: я играл за большие клубы и трижды травмировал одну и ту же ногу. Другие заканчивают после одной такой травмы. Я же до сих пор в деле! Каждый раз я борюсь и возвращаюсь. Конечно, не будь всех этих «крестов», я бы, наверное, играл на другом уровне, но смысл об этом думать? Что случилось, то случилось. Я ни о чем не жалею, правда.