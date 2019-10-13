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Озбилиз: «Последний раз я получал удовольствие от футбола еще в „Спартаке“»

сегодня, 15:34

Бывший футболист «Спартака» Арас Озбилиз признался, что не жалеет о том, как у него сложилась карьера. В данный момент 29-летний хавбек выступает за ереванский «Пюник».

В сборной я всегда чувствую себя хорошо — независимо от того, играю или нет. Что касается клубов… Последний раз я получал удовольствие от футбола еще в «Спартаке». В первом сезоне мы шли на втором месте, а потом рухнули вниз. Но лично для меня все было неплохо. Хотя в самом конце я получил тяжелую травму.

Кто-то может сказать: ты такой невезучий, столько травм! Но, знаете, я думаю наоборот: я играл за большие клубы и трижды травмировал одну и ту же ногу. Другие заканчивают после одной такой травмы. Я же до сих пор в деле! Каждый раз я борюсь и возвращаюсь. Конечно, не будь всех этих «крестов», я бы, наверное, играл на другом уровне, но смысл об этом думать? Что случилось, то случилось. Я ни о чем не жалею, правда.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
   77 / 851
сегодня в 17:47
Игрок хороший, но не командный. Слишком много финтил ради куража и поэтому часто получал травмы.
Eddja
Eddja
   54 / 851
сегодня в 15:42
У свиней только травмы и получать, какое уж это удовольствие.
sihafazatron
sihafazatron ответил azures
   27 / 851
сегодня в 15:42
Хорошая карьера после свиней в Пюник попасть.
он армянин, только поэтому взяли в пюник)
cska plus
cska plus
   2 / 851
сегодня в 15:37
Он вспомнил как унижали хрющатник.
azures
azures
   123 / 851
сегодня в 15:36
Хорошая карьера после свиней в Пюник попасть.
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