Соболев: «В чем смысл моих голов, если команда проигрывает?»

Нападающий «Крыльев Советов» рассказал о своих бомбардирских качествах. На счету форварда 10 забитых голов в 12 матчах РПЛ .

Как забить такое количество голов? Нужно работать, стараться, тренироваться. Большое спасибо моим ребятам из команды. Это они мне отдают. Если бы они мне не отдавали, я бы не забивал. Это и их большая заслуга, и тренерского штаба тоже.

Поздравляет ли Божович? Нет-нет, на это внимание не обращает. Нам надо набирать очки, выигрывать в каждом матче. Если я забиваю, и мы выигрываем – это хорошо. А если я забиваю, но команда проигрывает – смысл от моих голов? Чем больше побед, тем мы выше в турнирной таблице.