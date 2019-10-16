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Соболев: «В чем смысл моих голов, если команда проигрывает?»

сегодня, 13:04

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал о своих бомбардирских качествах. На счету форварда 10 забитых голов в 12 матчах РПЛ.

Как забить такое количество голов? Нужно работать, стараться, тренироваться. Большое спасибо моим ребятам из команды. Это они мне отдают. Если бы они мне не отдавали, я бы не забивал. Это и их большая заслуга, и тренерского штаба тоже. 

Поздравляет ли Божович? Нет-нет, на это внимание не обращает. Нам надо набирать очки, выигрывать в каждом матче. Если я забиваю, и мы выигрываем – это хорошо. А если я забиваю, но команда проигрывает – смысл от моих голов? Чем больше побед, тем мы выше в турнирной таблице. 

Ранее Соболев рассказал о своей адаптации в сборной России.  

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Все комментарии
drug01
drug01
   74 / 850
сегодня в 13:17
Главное забивай больше сам,!
Lazurny
Lazurny
   40 / 850
сегодня в 13:07
Если это намек на переход к свиням, так они тоже не блещут, скоро попадут в пердив.
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