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Гендиректор «Анжи»: «Ситуация с долгами в клубе стабилизировалась»

сегодня, 11:36

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов заявил, что клуб сумел стабилизировать ситуацию с долгами, однако махачкалинская команда нуждается в финансовой поддержке. 

Ранее в клубе сообщали, что общая сумма долгов составляет 90 млн рублей.

На сегодняшний день мы немного гасим долги, но, к сожалению, делаем это не в том объеме, в котором нам хотелось бы. У нас нет текущей задолженности по зарплатам перед действующими футболистами, а основная задолженность медленно, но уменьшается. Таким образом, мы стабилизировали ситуацию, но для качественного улучшения, конечно, нужно вливание еще больших средств.

Ранее Абсалутдин Агарагимов прокомментировал информацию о том, что махачкалинский клуб может остаться без домашнего стадиона.

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Все комментарии
Ладожский
Ладожский
   186 / 848
сегодня в 11:56
Неужели опять РФС помог?
ДАША Д
ДАША Д
   274 / 848
сегодня в 11:44
При текущем бюджете только разве что на оплату процентов хватит и то не всех.
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