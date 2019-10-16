Караваев признался, что продолжает следить за «Витессом»

Защитник «Зенита» признался, что продолжает следить за выступлениями «Витесса», за который он выступал до перехода в петербургский клуб.

Конечно, слежу за «Витессом», у меня там осталось много друзей, плюс русский тренер. Здорово, что в этом сезоне они так хорошо выступают.

Уход лидеров летом? На самом деле, в «Витессе» каждое лето очень сильно меняется состав футболистов. Многие уходят, а на их место приходят новые игроки — что нормально для этого клуба. Тренер же строит команду, подбирая игроков. Сейчас у него это получается очень здорово.