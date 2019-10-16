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Караваев признался, что продолжает следить за «Витессом»

сегодня, 10:01

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев признался, что продолжает следить за выступлениями «Витесса», за который он выступал до перехода в петербургский клуб.

Конечно, слежу за «Витессом», у меня там осталось много друзей, плюс русский тренер. Здорово, что в этом сезоне они так хорошо выступают.

Уход лидеров летом? На самом деле, в «Витессе» каждое лето очень сильно меняется состав футболистов. Многие уходят, а на их место приходят новые игроки — что нормально для этого клуба. Тренер же строит команду, подбирая игроков. Сейчас у него это получается очень здорово.

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Все комментарии
drug01
drug01
   71 / 848
сегодня в 10:46
Значит школа хорошая!!!
iri13
iri13
   49 / 848
сегодня в 10:37
Признался..под пытками что ли?..нормальное явление интересоваться жизнью людей с которыми вместе "пуд соли съел")))
cska plus
cska plus
   2 / 848
сегодня в 10:03
Викторович умеет работать с молодёжью.
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