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Фетисов назвал «Самара-Арену» безопасной и готовой к проведению матчей

сегодня, 12:06

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов заявил, что домашний стадион клуба «Самара-Арена» является абсолютно безопасным, он полностью готов к проведению матчей. Недавно появилась информация о том, что «Самара-Арена» по-прежнему не конца достроена, вследствие чего чиновники отказываются принимать стадион.

«Самара-Арена», я уверен, с нового года перейдет в собственность Самарской области (в настоящее время управлением ареной занимается ФГУП «Спорт-Ин»). Какие-то работы идут, эти вопросы закрываются. Эта арена абсолютно безопасна и готова к проведению матчей. В этом никаких сомнений нет.

Вся эта информация - предмет [работы] недобросовестных экспертов, которые преследуют свои цели.

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Romkurch
Romkurch
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сегодня в 12:08
Хоть с этой арены свиньи через задний ход не убегут?
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