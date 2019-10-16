Фетисов назвал «Самара-Арену» безопасной и готовой к проведению матчей

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов заявил, что домашний стадион клуба «Самара-Арена» является абсолютно безопасным, он полностью готов к проведению матчей. Недавно появилась информация о том, что «Самара-Арена» по-прежнему не конца достроена, вследствие чего чиновники отказываются принимать стадион.

«Самара-Арена», я уверен, с нового года перейдет в собственность Самарской области (в настоящее время управлением ареной занимается ФГУП «Спорт-Ин»). Какие-то работы идут, эти вопросы закрываются. Эта арена абсолютно безопасна и готова к проведению матчей. В этом никаких сомнений нет.

Вся эта информация - предмет [работы] недобросовестных экспертов, которые преследуют свои цели.