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Кучаев - о молодежке: «Смотрим в будущее с оптимизмом»

сегодня, 11:46

Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной России Константин Кучаев прокомментировал итоги двух матчей отборочного раунда чемпионата Европы. Напомним, что молодежка обыграла в гостях эстонцев (5:0) и сыграла вничью (2:2) со сборной Польши.

В игре с Эстонией мы сделали то, что и должны были: одержали уверенную победу и набрали три очка. Что касается матча с поляками, то тут все получилось немного сложнее. Понимали, что у них хорошая команда, серьезно готовились и настраивались. В принципе по игре не сказал бы, что мы в чем-то уступали. Но счет до последних минут был неприятный. К счастью, удалось отыграться и свести встречу к ничьей. С точки зрения дальнейшей борьбы в турнирной таблице это очень важно. Все будет решаться в следующих матчах, команда у нас хорошая, все бьются друг за друга, поэтому смотрим в будущее с оптимизмом и постараемся завоевать путевку на чемпионат Европы.

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сегодня в 11:53
Удачи нашей сборной!
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