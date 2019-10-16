Соболев: «Я даже не рассчитывал сыграть за сборную России»

Нападающий «Крыльев Советов» и сборной России рассказал о своей адаптации в национальной команде. Напомним, что недавно форвард впервые в карьере получил вызов в сборную России.

В команде приняли хорошо, настроение было супер. Только положительные эмоции. Общался со многими, потихоньку со всеми знакомился. Отдельно ни с кем не тренировался. Да, после тренировки оставались, били по воротам, но там много кто был. Играл с Ионовым, Лунёвым, Джанаевым в FIFA .

Черчесов? Когда только приехал - поговорил с ним. Он спросил, готов ли я, как настрой? Вот и весь разговор. Почему не играл – понятно. Первый раз в сборной, новый коллектив. Я даже не рассчитывал сыграть. Нужно было освоиться, со всеми познакомиться. Никакой обиды на тренерский штаб не может быть.