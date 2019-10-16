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Опубликована символическая сборная недели в отборе на Евро-2020

сегодня, 18:33

УЕФА опубликовал в Твиттере символическую сборную недели в рамках отборочного этапа Евро-2020. В нее попали два игрока сборной России – защитник Андрей Семенов и полузащитник Денис Черышев.

Полностью символическая сборная выглядит таким образом: Мерт Гюнок (Турция), Регви Балдвинссон (Фарерские острова), Мерих Демирал (Турция), Андрей Семенов (Россия), Эран Захави (Израиль), Руслан Малиновский (Украина), Денис Черышев (Россия), Джон МакГинн (Шотландия), Роберт Левандовски (Польша), Харри Кейн (Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия).

Сборная России во время минувшего окна на матчи национальных команд провела две встречи отборочного раунда Евро-2020, в рамках которых обыграла Шотландию (4:0) и Кипр (5:0). Денис Черышев забил два гола в поединке против киприотов. Отметим, что «Валенсия», за которую выступает Черышев, высказалась об успехе игрока после матча с Кипром.

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Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2
   40 / 852
сегодня в 18:41
Пластичного Артема нет почему-то.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   12 / 852
сегодня в 18:38
Даже с фаррер игроки есть, но при этом нет Пеналду...
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