Звёзды завтрашнего дня. Топ-10 19-летних

сегодня, 16:00

«Соккер.ру» называет десятку самых талантливых футболистов планеты, которым сейчас 19 лет. Тут есть, на кого посмотреть!

10. Рейсс Нельсон («Арсенал»; Англия)

За плечами у Нельсона уже есть сезон в Бундеслиге за «Хоффенхайм» (7 голов + 1 результативный пас). Реактивный Рейсс может играть и в центре атаки, и на краю. Сейчас он работает над попаданием в основу «Арсенала», и хотя конкурировать с Обамеянгом, Ляказеттом и Пепе непросто, Унаи Эмери явно рассчитывает на талантливого парня, а Нельсон платит за доверие результативными действиями. В сентябре принял деятельное участие в разгроме «Ноттингема» в матче Кубка Лиги, а в первых числах октября помог разбомбить «Стандард» в Лиге Европы. Еще не раз услышим об этом парне.

9. Моизе Кин («Эвертон»; Италия)

Весной Кин заявил о себе в «Ювентусе»: пока основные игроки получали отдых, он забивал голы, принося «Старой Синьоре» важные очки в Серии A. Так Моизе дослужился до вызова в сборную Италии и забил по голу в каждом из мартовских матчей отбора Евро-2020 — в ворота Лихтенштейна и Финляндии. Летом Кин перебрался в «Эвертон», где дела пока идут не лучшим образом, впрочем, проблемы у всей команды, не только у итальянского форварда. Естественно, крест на его таланте из-за пары неудачных месяцев в АПЛ не ставим.

8. Райан Сессеньон («Тоттенхэм»; Англия)

К сожалению, Райан пока не может дебютировать за «Тоттенхэм», с которым прошедшим летом заключил шестилетний контракт. Сессеньон — воспитанник «Фулхэма», возможно, он бы еще провел год-другой в составе «дачников», но возвращаться в Чемпионшип дико не хотелось, да и родной клуб не очень-то стремился создавать идеальные условия для прогресса Райана. Есть надежда, что в «Тоттенхэме» развитие пойдет по крутой кривой, но для этого Сессеньону сначала нужно избавиться от проблем с подколенным сухожилием.

7. Бубакар Камара («Марсель»; Франция)

Еще год назад Бубакара хотел видеть в «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола — это сильный комплимент для тогда еще 18-летнего защитника, но делает Камара честь и факт отказа. Парень решил встать на ноги в «Марселе», где получает регулярную игровую практику. Прогрессирующего от матча к матчу под руководством Андре Виллаш-Боаша Бубакара эксперты включают в число перспективнейших центрбеков в Европе и мире.

6. Сандро Тонали («Брешиа»; Италия)

Один из главных итальянских талантов новой волны подрастает в «Брешии», до сих пор Тонали не перекупил никто из топ-клубов, хотя об элегантном опорном хавбеке, которого неоднократно сравнивали с Андреа Пирло, известно уже не первый день. Главным претендентом на Сандро считается «Ювентус», но будущим летом за Тонали точно развернется умопомрачительная борьба, которая на руку «Брешии». Президент ломбардского клуба Массимо Челлино рассчитывает выручить за полузащитника не меньше 50 миллионов евро. И эта сумма не поражает воображение.

5. Ферран Торрес («Валенсия»; Испания)

Левантиец по рождению и воспитанник «Валенсии» только начинает свой путь в большом футболе, хотя еще помнит о своих завоеваниях на юношеском: он чемпион Европы среди 17-летних и вице-чемпион мира в той же возрастной категории. За главную команду «Валенсии» Ферран дебютировал еще в конце 2017-го, к 19-ти годам сыграл уже больше 60-ти матчей, пробовал на вкус и Лигу Европы, и Лигу чемпионов, а Кубок Короля выиграл. Торресом интересуются большие европейские клубы, но он хочет прославиться в родной «Валенсии».

4. Винисиус Жуниор («Реал»; Бразилия)

Самый титулованный футболист планеты Дани Алвеш называет Винисиуса лучшим молодым игроком планеты, а такой комплимент кое-чего да стоит. В Мадриде многие считают, что скорее Винисиус повзрослеет и потащит «Реал» к победам, нежели Эден Азар похудеет и станет лидером. В составе «сливочных» много футболистов, чей потенциал только предстоит раскрыть, и ловкий технарь из Бразилии — очевидный бриллиант.

3. Фил Фоден («Манчестер Сити»; Англия)

Гвардиола считает Фодена исключительным футболистом и постоянно извиняется перед юношей за то, что не может давать ему больше игрового времени. А еще Хосеп признался, что Филипп — тот самый футболист, которого «Манчестер Сити» не продаст даже за 500 миллионов евро. У «горожан» есть план на воспитанника: после ухода Давида Сильвы по окончании нынешнего сезона «Манчестер Сити» никого не будет покупать на эту позицию, чтобы повысить Фодена.

2. Джейдон Санчо («Боруссия Дортмунд»; Англия)

Санчо тоже мог ждать своего шанса в «Манчестер Сити», но вместо этого он уже второй сезон блещет в Дортмунде, а его ориентировочная трансферная стоимость находится в районе 100 миллионов евро. У Джейдона 18 голов и 30 «ассистов» в 66 матчах за «Боруссию», он уже играет в стартовом составе сборной Англии и является одним из двух 19-летних футболистов, кто является звездой уже сегодня.

1. Жоау Фелиш («Атлетико»; Португалия)

Португалец, как и Джейдон Санчо, уже здесь и сейчас может считаться звездой мирового футбола, ведь летом «Атлетико» заплатил за него 126 миллионов евро, и Жоау сходу стал одним из лидеров атак «матрасников». Конечно, он должен и дальше расти, но наблюдать за игрой 19-летнего Фелиша — удовольствие, не нужно дожидаться «завтра», чтобы оценить его класс и исключительность.